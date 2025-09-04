„Herbst der Tränen“: Greifen Merz‘ Reformen zu weit?

Merz will im „Herbst der Reformen“ das Sozialsystem umkrempeln. Situations- und Stimmungslage im Überblick.
Die „Sommer-Depression“ ist vorbei, nun soll nach dem Wortlaut des CSU-Chefs Markus Söder die „Herbst-Kraft“ Einzug in die deutsche Politik halten. Die Kraft sollen vor allem die neuen Sozialreformen spenden, unter anderem beim Bürgergeld, bei der Rente und der Arbeit im Alter.
Der Bundeskanzler hält das für einen schmerzvollen, aber nötigen Schritt. Doch gut gemeint ist nicht gut gemacht: Die Kritiker wittern Sozialabbau unter dem Deckmantel von Sparbedarf. Die wichtigen Änderungen – und wie sie im Moment aufgenommen werden – zusammengefasst in dieser Galerie.