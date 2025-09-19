Merz will den 12-Stunden-Tag – das wären die Folgen

Mit 8-Stunden-Schichten könnte es bald vorbei sein. Was danach kommt – mehr Arbeit oder mehr Flexibilität – erfährst du in der Galerie.
Der angekündigte “Herbst der Reformen” nimmt ordentlich Fahrt auf: Sparmaßnahmen beim Bürgergeld, Anpassungen in der Renten- und Steuerpolitik – CDU-Chef Friedrich Merz scheut offenbar keine Mühe, um “den Sommer der Depression” endgültig hinter sich zu lassen. Demnächst sollen sich auch die Arbeitszeiten ändern: Das übliche “Nine-to-Five” ist bald keine Selbstverständlichkeit mehr. Alle relevanten Informationen und Reaktionen findest du in dieser Fotostrecke.
Mehr Arbeit oder mehr Flexibilität? Merz’ Vorhaben im Überblick
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>