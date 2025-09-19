  1. DerWesten.de
Merz will den 12-Stunden-Tag – das wären die Folgen

von Yury Malakhov

Mit 8-Stunden-Schichten könnte es bald vorbei sein. Was danach kommt – mehr Arbeit oder mehr Flexibilität – erfährst du in der Galerie.

Höchstarbeitszeit abschaffen?! Merz' Vorhaben erntet Kritik.
Diese Noten bekommt das Kabinett Merz von den Bürgern

Der angekündigte “Herbst der Reformen” nimmt ordentlich Fahrt auf: Sparmaßnahmen beim Bürgergeld, Anpassungen in der Renten- und Steuerpolitik – CDU-Chef Friedrich Merz scheut offenbar keine Mühe, um “den Sommer der Depression” endgültig hinter sich zu lassen. Demnächst sollen sich auch die Arbeitszeiten ändern: Das übliche “Nine-to-Five” ist bald keine Selbstverständlichkeit mehr. Alle relevanten Informationen und Reaktionen findest du in dieser Fotostrecke.

Mehr Arbeit oder mehr Flexibilität? Merz’ Vorhaben im Überblick

Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit
Die Bundesregierung will die tägliche Höchstarbeitszeit aufheben und stattdessen eine Wochen-Obergrenze von 48 Stunden einführen, wie es die EU-Richtlinien vorsehen. Foto: IMAGO/Christian Spicker
Was sagt das Arbeitszeitgesetz?
Laut der aktuellen Gesetzeslage darf die werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden nicht überschritten werden. Sie kann aber auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, wenn die Überstunden innerhalb von sechs Kalendermonaten ausgeglichen werden. Foto: IMAGO/Zoonar
Flexible Arbeitszeiten bereits vorhanden
Die Merz-Regierung erhofft sich von der Reform mehr Flexibilität für Arbeitgeber und Beschäftigte. Laut der Online-Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) sind lange und flexible Arbeitszeiten bereits die Norm. Foto: imago images/ingimage
Nachteile für Gesundheit und Privatleben
Die Studie legt außerdem die negativen Folgen nicht normierter Arbeitszeiten offen: höheres Unfallrisiko, weniger Zeit für Erholung und Familie. Foto: IMAGO/Westend61
Gewerkschaften leisten Widerstand
Gewerkschaften stellen sich entschieden gegen das Vorhaben der CDU: “Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz für die Gesundheit der Arbeitnehmenden und gegen deren Überlastung”, so DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Foto: IMAGO/Future Image
Ökonomen preisen Merz’ Initiative an
Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft sieht die kommenden Änderungen positiv: „Der wesentliche Effekt ist ein Gewinn an Flexibilität”. Unter jetziger Gesetzgebung seien stark abweichende Arbeitszeiten nicht möglich. Foto: IMAGO/Steinach
Kein Zwang zur Arbeit
Die CDU hebt hervor, dass niemand gegen seinen Willen zu längeren Arbeitszeiten verpflichtet werden soll. Dabei sollen die bestehenden hohen Standards im Arbeitsschutz erhalten bleiben. Foto: IMAGO/NurPhoto

