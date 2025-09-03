Kriegstreiber und Nazi-Revanchist: SO krass ist Putins Propaganda über Merz

Russlands Propagandamaschine verschont keinen Das sind die krassesten Lügen über Merz, die Putins Medien in die Welt schleudern.
Kriege von heute werden nicht mit Waffen gewonnen. Desinformation und Propaganda sind genauso effektiv, wenn nicht sogar viel mehr. Kein anderer als der Kreml-Chef Wladimir Putin versteht das besser. Seitdem sich Deutschland an die Seite der Ukraine gestellt hat, ziehen die russischen Staatsmedien wie Russia Today und Sputnik die deutschen Politiker, darunter Friedrich Merz, ununterbrochen in den Schlamm. In dieser Galerie haben wir für dich die unglaublichsten Lügen über Merz aufgelistet, die sich Putins Propaganda zusammengesponnen hat.