Kriegstreiber und Nazi-Revanchist: SO krass ist Putins Propaganda über Merz

Kriege von heute werden nicht mit Waffen gewonnen. Desinformation und Propaganda sind genauso effektiv, wenn nicht sogar viel mehr. Kein anderer als der Kreml-Chef Wladimir Putin versteht das besser. Seitdem sich Deutschland an die Seite der Ukraine gestellt hat, ziehen die russischen Staatsmedien wie Russia Today und Sputnik die deutschen Politiker, darunter Friedrich Merz, ununterbrochen in den Schlamm. In dieser Galerie haben wir für dich die unglaublichsten Lügen über Merz aufgelistet, die sich Putins Propaganda zusammengesponnen hat.

+++ Auch spannend: Was, wenn Putin jetzt stirbt – Experte prophezeit düster: „Blutende Grenze“ +++

So dreist sind Putins Lügen über Merz:

Seitdem Merz den Ausbau der deutschen Verteidigungskapazitäten angekündigt hat, interpretieren die russischen Staatsmedien dies als Kriegslust. Laut dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) gab das Interview des Bundeskanzlers mit der „Süddeutschen Zeitung“ dazu den Anlass. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Russische Staatsmedien unterstellen dem Bundeskanzler Sympathie für das NS-Regime. Außerdem behauptet Putins Propaganda, Merz‘ Vater sei in der Wehrmacht gewesen, woraus seine Rachsucht entspringe. Foto: IMAGO/ Laut Putins Propagandamedien ist Merz gar nicht an Frieden in der Ukraine interessiert. Er rüste Deutschland auf Kosten seiner Staatsbürger auf und unterdrücke Menschen, die sich dagegen auflehnen. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen In der Welt der russischen Propaganda wird Merz mit seiner Kriegstreiberei nicht nur sein eigenes Land, sondern die ganze Welt in „dunkle Zeiten“ zurückbringen. Foto: IMAGO/Björn Trotzki In einem gemeinsamen Artikel sollen Merz und der französische Staatschef Emmanuel Macron behauptet haben, Europa zu seiner historischen Vormachtstellung verhelfen zu wollen. Laut Putins Medien käme das einer Kriegserklärung gleich. Foto: IMAGO/

Das könnte dich auch interessieren: