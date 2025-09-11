Im Osten was Neues: DAS machen Merz und Putin an der NATO-Ostgrenze

Beispielloser Vorfall im NATO-Luftraum: Während eines Luftangriffs auf die Ukraine drangen 19 russische Drohnen vom Typ Shahed ins polnische Territorium ein – ein Teil davon schoss die polnische Luftwaffe ab.

Die Bundesregierung will in diesem Zusammenhang die NATO-Präsenz an der polnischen Ostgrenze durch das sogenannte Air Policing verstärken. Laut dem Regierungssprecher Stefan Kornelius soll die Überwachung des Luftraums verlängert und ausgeweitet werden.

Air Policing: Das hat die Merz-Regierung vor

Laut der Bundeswehr ist „Air Policing“ dafür da, „die Unversehrtheit des NATO-Luftraums zu wahren und auf potenzielle Bedrohungen umfassend und flexibel reagieren zu können.“

Konkret plant der CDU-Chef Friedrich Merz, die Luftverteidigungseinsätze im polnischen Luftraum bis Ende des Jahres zu verlängern sowie die Alarmrotte auf vier Luftfahrzeuge vom Typ Eurofighter zu vergrößern.

Putin zeigt Stärke

Zeitgleich starten Russland und sein Verbündeter Belarus ihre großangelegte Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025).

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, geht von 13.000 beteiligten Soldaten in Belarus und weiteren 30.000 auf russischem Gebiet aus.