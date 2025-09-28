Sparen auf Kosten von Pflegebedürftigen? DAS will die Merz-Partei

Die Bundesregierung diskutiert über Einsparungen in der Pflegeversicherung nach, da diese 2026 voraussichtlich ein Defizit von etwa zwei Milliarden Euro haben wird. Ein Vorschlag ist die Streichung von Pflegegrad 1. Darin sehen viele eine Möglichkeit, die Finanzlage der Pflegeversicherung zu stabilisieren.

Dieser Vorschlag war schon während der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD ein Thema.

Knapp 2 Milliarden Euro Einsparung in Sicht

Pflegegrad 1 bietet rund 863.000 Menschen finanzielle Unterstützung. Sie erhalten monatlich 131 Euro, die beispielsweise für eine Putzfrau oder pflegende Angehörige genutzt werden können. Zusätzlich stehen ihnen Zuschüsse für Anpassungen in der Wohnung oder einen Notrufknopf zu.

Nach Berechnungen des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung würde die Streichung dieses Pflegegrades etwa 1,8 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Diese Einsparungen könnten helfen, die Pflegekassen zu entlasten.

Merz‘ Parteikollege will jeden Stein umdrehen

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums äußerte sich zurückhaltend und verwies auf die derzeit tagende Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform. Diese überprüft umfassend die Einnahmen und Ausgaben der Pflegeversicherung. Er erklärte: „Das umfasst auch die Pflegegrade und deren Ausrichtung.“ Ergebnisse sollen erst im Oktober vorgelegt werden.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Sepp Müller (CDU) forderte klare Maßnahmen. Er sagte: „Die Lohnnebenkosten müssen sinken, anstatt zu steigen. Das muss unser oberstes Ziel sein, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Deshalb müssen wir alle Instrumente ernsthaft prüfen.“ Auch Pflegegrad 1 ist aus seiner Sicht Teil dieser Prüfung.