Druck steigt – Darum tut sich Merz mit der Anerkennung Palästinas schwer

Immer mehr EU-Länder erkennen Palästina als Staat an – Deutschland ist nicht eines davon. Diese Gründe halten Merz auf.
Die Liste der Länder, die sich für die Anerkennung Palästinas entschieden haben, wird von Tag zu Tag länger. Neulich haben Kanada, Australien und Großbritannien, aber auch EU-Länder wie Portugal, Frankreich und Belgien, den Palästinenser-Staat anerkannt. Deutschland hingegen macht keine Anstalten, sich dem Trend anzuschließen. Zögert Bundeskanzler Friedrich Merz die Anerkennung bloß hinaus – oder wird sie wohl nie zustande kommen? Wir erklären es dir in dieser Fotostrecke.