Druck steigt – Darum tut sich Merz mit der Anerkennung Palästinas schwer

von Yury Malakhov

Immer mehr EU-Länder erkennen Palästina als Staat an – Deutschland ist nicht eines davon. Diese Gründe halten Merz auf.

Die Liste der Länder, die sich für die Anerkennung Palästinas entschieden haben, wird von Tag zu Tag länger. Neulich haben Kanada, Australien und Großbritannien, aber auch EU-Länder wie Portugal, Frankreich und Belgien, den Palästinenser-Staat anerkannt. Deutschland hingegen macht keine Anstalten, sich dem Trend anzuschließen. Zögert Bundeskanzler Friedrich Merz die Anerkennung bloß hinaus – oder wird sie wohl nie zustande kommen? Wir erklären es dir in dieser Fotostrecke.

Darum kann Merz Palästina als Staat nicht anerkennen:

Keine Voraussetzungen für die Anerkennung vorhanden
„Wir sehen die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung gegenwärtig in keiner Weise als erfüllt an“, begründete Merz seine Sicht auf die Palästina-Frage. Eine Anerkennung soll erst als Ergebnis des Friedensprozesses eintreten. Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich IMAGO / SOPA Images
Anerkennung als politisches Statement
Den Einschätzungen der BBC zufolge setzen die westlichen Staaten mit der Anerkennung Palästinas vielmehr ein politisch-diplomatisches Zeichen. Völkerrechtlich erfülle Palästina die nötigen Kriterien nicht. Foto: IMAGO/NurPhoto
Länder wie Deutschland sind eine Minderheit
Mittlerweile erkennen 151 der 193 UNO-Mitgliedstaaten Palästina als Staat an. Israel, die USA und Deutschland pflegen lediglich offizielle Beziehungen zu ihm. Foto: IMAGO/AAP
Sicherheit Israels hat Vorrang
Die Anerkennung Palästinas fällt Merz auch insofern schwer, als dass sich Deutschland in der Verantwortung sieht, die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Kritik ist erlaubt
„Eine Kritik an der Politik der israelischen Regierung muss möglich sein, sie kann sogar nötig sein“, betonte Merz. „Dissens in der Sache ist keine Illoyalität gegenüber unserer Freundschaft.“ Foto: IMAGO/Europa Press
Mehrheit in Deutschland für Anerkennung
Mit seiner Einstellung zu Palästina steht Merz eher alleine da: Laut einer Forsa-Umfrage sprachen sich 54 Prozent der Befragten für die Anerkennung des Palästinenser-Staates aus, 31 Prozent dagegen. Foto: IMAGO/Middle East Images
Israel bleibt unnachgiebig
Laut Israels Premier Benjamin Netanjahu wäre die Anerkennung Palästinas eine „Belohnung für den Terrorismus“ der Hamas. Foto: IMAGO/photothek

