  3. Merz redet Tacheles bei ntv – „Wir werden mehr leisten müssen“

Merz redet Tacheles bei ntv – „Wir werden mehr leisten müssen“

von Yury Malakhov

Bundeskanzler Friedrich Merz macht klar Schiff im ntv-Talk: Die wichtigsten Statements des CDU-Chefs im Überblick.

© IMAGO/HMB-Media

Bei der letzten Sendung der ntv-Talkshow “Pinar Atalay” war kein Geringerer als Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast. Der CDU-Chef äußerte sich zu einer großen Bandbreite von Themen: Von Technologie über das Rentensystem bis hin zum Gesundheitswesen. Seine Aussagen lassen keine falschen Hoffnungen aufkommen. Die wichtigsten Statements des Bundeskanzlers – in der Galerie.

Merz redet Klartext bei ntv: Das Wichtigste im Überblick

Merz ruft zu mehr Eigenverantwortung auf
„Wir werden in Zukunft in unserem Land für die Altersversorgung, für die Krankenversicherung, für die Pflege und Vorsorge mehr aus eigener Kraft leisten müssen”, sagte der Bundeskanzler. Auf umlagefinanzierte Systeme sei kein Verlass mehr. „Wir müssen die Eigenverantwortung stärken.“ Foto: IMAGO/HMB-Media
Merz hinterfragt das Rentensystem
Der CDU-Chef stellte außerdem das aktuelle Rentensystem in Frage: „Jemand, der mit 17 angefangen hat zu arbeiten und mit 67 in Rente geht, hat sehr viel mehr eingezahlt als jemand, der mit 35 erst in den Beruf eintritt. Muss man das nicht unterschiedlich bewerten?“ Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann
Merz will Sparkurs im Gesundheitswesen einschlagen
Deutschland habe eines der teuersten Systeme der Welt, darum sei die Effizienz besonders wichtig. „Mit diesen Ressourcen müssen wir sparsam, mehr als in der Vergangenheit, umgehen.“, betont Merz. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
Senkung von Arbeitskosten muss her
Merz betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die Arbeitskosten zu senken: „Wir wollen wirklich jetzt ganz ernsthaft Entscheidungen treffen, um in Deutschland die Arbeitskosten in den Griff zu bekommen. Dann ist es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie effizient wirtschaften.“ Foto: IMAGO/Stefan Zeitz
Merz stellt sich gegen das Verbrennerverbot
„Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten”, sagte Merz im ntv-Talk. Er wünschte sich stattdessen, dass die Regierung mit „Technologieoffenheit“ in die Diskussion geht. Foto: imago images/Marc John
Merz sieht großes Potenzial bei Verbrennern
Laut Merz wäre ein Verbrenner-Aus ein „schwerer Fehler“, denn sonst würde die Arbeit in vielen Unternehmen eingestellt werden. „Ich möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Industrie daran weiter teilnimmt.“, begründete er seine Meinung. Foto: IMAGO/HMB-Media
Merz rechnet mit Gegendruck
Die Merz-Regierung wird am Donnerstag über das Thema Verbrenner diskutieren. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sei von Merz’ Initiative jedoch nicht überzeugt. „Wir sollten Technologien ermöglichen. Das ist mein Ziel.“, sagte der Bundeskanzler. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

