Merz redet Tacheles bei ntv – „Wir werden mehr leisten müssen“

Bei der letzten Sendung der ntv-Talkshow “Pinar Atalay” war kein Geringerer als Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gast. Der CDU-Chef äußerte sich zu einer großen Bandbreite von Themen: Von Technologie über das Rentensystem bis hin zum Gesundheitswesen. Seine Aussagen lassen keine falschen Hoffnungen aufkommen. Die wichtigsten Statements des Bundeskanzlers – in der Galerie.
Schon gelesen? ++ Bittere Pille für Merz: Parteikollegen pfeifen Bundeskanzler zurück++ Merz redet Klartext bei ntv: Das Wichtigste im Überblick „Wir werden in Zukunft in unserem Land für die Altersversorgung, für die Krankenversicherung, für die Pflege und Vorsorge mehr aus eigener Kraft leisten müssen”, sagte der Bundeskanzler. Auf umlagefinanzierte Systeme sei kein Verlass mehr. „Wir müssen die Eigenverantwortung stärken.“ Foto: IMAGO/HMB-Media Der CDU-Chef stellte außerdem das aktuelle Rentensystem in Frage: „Jemand, der mit 17 angefangen hat zu arbeiten und mit 67 in Rente geht, hat sehr viel mehr eingezahlt als jemand, der mit 35 erst in den Beruf eintritt. Muss man das nicht unterschiedlich bewerten?“ Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann Deutschland habe eines der teuersten Systeme der Welt, darum sei die Effizienz besonders wichtig. „Mit diesen Ressourcen müssen wir sparsam, mehr als in der Vergangenheit, umgehen.“, betont Merz. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Merz betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die Arbeitskosten zu senken: „Wir wollen wirklich jetzt ganz ernsthaft Entscheidungen treffen, um in Deutschland die Arbeitskosten in den Griff zu bekommen. Dann ist es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie effizient wirtschaften.“ Foto: IMAGO/Stefan Zeitz „Meine klare Vorstellung ist, dass wir dieses sogenannte Verbrennerverbot in der Form nicht aufrechterhalten”, sagte Merz im ntv-Talk. Er wünschte sich stattdessen, dass die Regierung mit „Technologieoffenheit“ in die Diskussion geht. Foto: imago images/Marc John Laut Merz wäre ein Verbrenner-Aus ein „schwerer Fehler“, denn sonst würde die Arbeit in vielen Unternehmen eingestellt werden. „Ich möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Industrie daran weiter teilnimmt.“, begründete er seine Meinung. Foto: IMAGO/HMB-Media Die Merz-Regierung wird am Donnerstag über das Thema Verbrenner diskutieren. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sei von Merz’ Initiative jedoch nicht überzeugt. „Wir sollten Technologien ermöglichen. Das ist mein Ziel.“, sagte der Bundeskanzler. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
