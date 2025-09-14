„Rückenwind“ für Schwarz-Rot in Berlin: Kanzler Merz ist der heimliche Wahlsieger

Erster Stimmungstest für Kanzler Friedrich Merz seit der Bildung der schwarz-roten Regierung. Bei den NRW-Kommunalwahlen ging es zwar um die Probleme der Städte und Gemeinden, aber dass bundespolitische Trends eine Rolle spielen, zeigt sich am Aufstieg der AfD und dem Absturz der Grünen.

CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn findet gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das landesweite NRW-Ergebnis sogar „Rückenwind für die Koalition in Berlin“ sei. Er spricht von einem „starken Ergebnis“ für die Union.

CDU klar stärkste Kraft bei NRW-Kommunalwahlen – Bestätigung für Merz?

Tatsächlich: Vergleicht man die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen mit dem Ergebnis der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen, schneiden CDU und SPD besser ab. So kam die CDU bei der Bundestagswahl an Rhein und Ruhe auf 30,1 Prozent, die Sozialdemokraten auf 20 Prozent. Nun dürften beide Parteien etwa sechs Prozentpunkte stärker abschneiden, wobei vor allem die CDU mit 34,6 Prozent (WDR-Hochrechnung, 20.22 Uhr) ein kleines Ausrufezeichen setzt.

Zwar trat Merz nicht in NRW an, dennoch darf er sich als kleiner Wahlgewinner fühlen. Das sieht auch sein Parteifreund Spahn so. Das Ergebnis sei Ansporn für eine ruhige und pragmatische Regierungsarbeit, findet er.

AfD-Zuwachs als „Weckruf“?

Dennoch erkennt Spahn auch einen „Weckruf“ in den Zahlen – das Ergebnis der AfD von rund 15 Prozent.

„Der Zuwachs der extremen Rechten muss uns allen ein Weckruf sein: Armutsmigration, Sozialmissbrauch und zu oft gescheiterte Integration dürfen nicht tabuisiert werden“, so Spahn. Es brauche endlich konkrete Entscheidungen und Lösungen dieser Probleme.