Wahl in NRW offenbart ein riesiges Problem für Merz – es ist nicht die AfD

Die Kommunalwahl in NRW ist Geschichte, am Montag (15. September) werden die letzten Stimmen ausgezählt. Schon jetzt ist aber klar, dass die CDU als Wahlsiegerin aus dem Abend hervorgeht. Das vorläufige Landesergebnis attestiert den Christdemokraten 33,3 Prozent. Ein genauerer Blick auf das Abstimmungsverhalten offenbart jedoch ein großes Problem für Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz.

Die Stimmung bei der CDU am späten Wahlabend (14. September) war ausgelassen. Auf den ersten Blick nicht verwunderlich, denn die Merz-Partei konnte das gute Ergebnis von der Kommunalwahl 2020 (34,3 Prozent) beinahe bestätigen. Angesichts des Erstarkens der AfD auf Bundesebene und auf lokaler Ebene, wie beispielsweise in Gelsenkirchen, hatte man mit herberen Verlusten rechnen müssen.

Merz-Partei bleibt stärkste Kraft – hat aber ein Problem

Dass die AfD am Ende des Abends 14,5 Prozent im bevölkerungsreichsten Bundesland holte, ist dennoch ein Dämpfer für die Altparteien. Mit der Tatsache, dass man fast 20 Prozentpunkte zwischen sich bringen konnte, kann man im CDU-Lager jedoch leben. „Das Wahlziel ist erreicht. Wir sind stärkste Partei, wir sind weiter Kommunalpartei Nummer 1“, so Landesvater Wüst im Interview mit der ARD. Die „lösungsorientiere und pragmatische Politik“ der CDU habe sich durchgesetzt, heißt es weiter.

Die große Herausforderung für Merz ist eine ganz andere: das Verhalten der Jungwähler. Laut dem WDR gaben nämlich nur 23 Prozent der 16- bis 24-Jährigen der CDU ihre Stimme. Zwar ist man damit noch immer stärkste Kraft in jener Rubrik, die Divergenz zum Endergebnis ist jedoch zweistellig (10,3 Prozent) und der Vorsprung auf die politische Konkurrenz nur noch marginal. Die SPD folgt mit 20 Prozent, die Linkspartei mit 18 Prozent.

Insbesondere im Ergebnis der Linkspartei zeigt sich die Spaltung der Gesellschaft. Auf Landesebene schaffte man es auf 5,6 Prozent. Mit Blick auf die Demografie in Deutschland ein Wahl-Trend, der für den Bundeskanzler zu einem großen Problem werden könnte.

Politische Schwerpunktlegung könnte 2029 zum Kipppunkt führen

Schon bei der Bundestagswahl im Februar war die Linkspartei bei den Jungwählern auf dem Vormarsch. Ein Viertel der Wähler unter 25 Jahren gab der Partei um Heidi Reichinnek ihre Stimme, die Union brachte es nur auf 13 Prozentpunkte.

Der politische Schwerpunkt ist an dieser Stelle der Knackpunkt. Es ist beispielsweise hinlänglich bekannt, dass sich die junge Generation um den Wohnungsbau, die Familienpolitik und die Schulpolitik sorgt. In allen drei Themenfeldern konnte die Linkspartei bei der Kommunalwahl in NRW laut dem WDR am meisten punkten. Die CDU lag jeweils nur auf dem vierten Platz.

Bei der anstehenden Bundestagswahl im Jahr 2029 zählen viele der jetzigen Jungwähler zu der Wählergruppe 25 bis 34 Jahre. Bei der Bundestagswahl 2024 lagen Merz und seine CDU hier hauchdünn vor der Linkspartei (17 zu 16 Prozent). Der Blick auf die Kommunalwahl zeigt, dass dieses Pfund verloren gehen könnte.