Merz-Minister lebt in seiner eigenen Welt – diese Aussage ist realitätsfern

Bundesagrarminister Alois Rainer sorgt mit seiner Aussage, Fleischkonsum habe keinen Einfluss auf den Klimawandel, für Irritationen. Wissenschaftliche Studien und Experten widersprechen der Behauptung des Merz-Ministers deutlich.

++ Auch interessant: Merz will ein Agenda-Kanzler werden: „Gerade mal eben 40 Stunden zu arbeiten“ ++

Merz-Minister Rainer streitet Klimaeinfluss von Fleischkonsum ab

Bundesagrarminister Alois Rainer hat im ARD-Magazin „Panorama“ den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel bestritten. „Das hat mit dem Fleischkonsum meines Erachtens nichts zu tun“, sagte der CSU-Politiker, der gelernter Metzger ist. Sein Ministerium räumte zwar schriftlich ein, dass das Konsumverhalten Auswirkungen aufs Klima habe, wich aber der Frage aus, ob Rainer hohen Fleischkonsum für klimaschädlich hält. Auch auf Nachfrage der „taz“ kam keine klare Antwort.

Damit steht der Minister im Widerspruch zur Wissenschaft. Der Weltklimarat (IPCC) hat immer wieder bestätigt, dass Fleischkonsum zu hohen Treibhausgasemissionen beiträgt. Eine stärker pflanzenbasierte Ernährung könnte das Klima deutlich entlasten. Laut Umweltbundesamt stammen 14 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, davon 58 Prozent aus Nutztierhaltung und Gülle.

Methan, Tierhaltung und die Klimadebatte

Besonders umstritten ist der Methanausstoß von Rindern und anderen Nutztieren. „Ein Tier bringt keinen neuen Kohlenstoff in den Kreislauf. Aber es wandelt ihn in Methan um“, macht Patrick Müller vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegenüber der „taz“ klar. Methan sei rund 28-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Auch bei Weidehaltung bleibt das Problem bestehen. Fachleute betonen, dass weniger Methanausstoß sogar einen Abkühlungseffekt haben könnte.

Mehr News:

Hinzu kommen weitere Belastungen durch die Tierhaltung: Treibstoffe für Traktoren, Düngung und die Entwässerung von Moorböden für den Futtermittelanbau. CSU-Kollege Günther Felßner brachte zwar Biokraftstoffe und erneuerbare Energien ins Spiel. Doch bisher setzen nur wenige Landwirte solche Maßnahmen um und sogar Biokraftstoffe sind nicht klimaneutral. Auch auf eine wirklich klimafreundliche Tierhaltung ist die Branche bislang kaum vorbereitet.