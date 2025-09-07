Merz & Migration: DAFÜR wird der Kanzler schikaniert

Als Bundeskanzler Friedrich Merz den „Herbst der Reformen“ ankündigte, war das wohl wirklich nicht als Scherz gemeint. Bürgergeld, Steuer- und Rentenpolitik – aber auch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) – werden von Grund auf umgestaltet. Laut der Bundesregierung hat der CDU-Chef damit nur Gutes im Sinn, doch Kritiker wie das Deutsche Institut für Menschenrechte machen ihm heftige Vorwürfe. Was Merz ab 2026 ändern will – und womit er den Unmut der Menschenrechtler auf sich zog, erfährst du in dieser Fotostrecke.

Das will Merz 2026 ändern:

Laut der Bundesregierung ist das GEAS „die Antwort der Europäischen Union auf die Herausforderungen in der Migrationspolitik.“ Ab 2026 sollen überall in der EU dieselben Regeln für Asylverfahren gelten. Foto: IMAGO/Martin Bertrand Zu den Neuerungen gehört z. B. das EU-Außengrenzverfahren, das noch vor der Einreise an den EU-Außengrenzen eine schnelle Durchführung des Asylverfahrens ermöglicht. Durch dieses Verfahren und die Einführung einheitlicher Abläufe sollen die EU-Grenzstaaten entlastet werden. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Das neue System soll laut der Merz-Regierung „Ordnung, Sicherheit und Rechtssicherheit“ bringen – vor allem durch eine effektive Steuerung der Migration, die Entlastung der Kommunen und den Schutz von Geflüchteten. Foto: IMAGO/Sven Simon In seiner Stellungnahme zum GEAS-Anpassungsgesetz betonte das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR), dass „der Gesetzentwurf die unionsrechtlich eingeräumten Spielräume zur Einschränkung der Rechte von Schutzsuchenden weitgehend ausschöpft.“ Foto: IMAGO/NurPhoto Laut dem DIMR gefährdet das Pilotprojekt des Asylverfahrens Menschenrechte insofern, als die Verpflichtung, Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Schwangere) aus dem Grenzverfahren zu entlassen, nicht mehr umgesetzt wird. Foto: IMAGO/Zoonar Die Merz-Initiative erntet auch deshalb Kritik, weil einer ihrer zentralen Punkte die Errichtung von Aufnahmeeinrichtungen mit erheblichen Beschränkungen vorsieht. Die Lebensverhältnisse in diesen Einrichtungen seien aus humanitärer Sicht gravierend. Foto: IMAGO/Bernd Günther Eine der Regelungen im neuen Gesetzesentwurf ermöglicht in bestimmten Fällen auch die Inhaftierung von Minderjährigen. Das DIMR sieht darin jedoch eine klare Verletzung von Kinderrechten, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind. Foto: imago images/ANE Edition

