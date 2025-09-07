Merz & Migration: DAFÜR wird der Kanzler schikaniert

Die Merz-Regierung will mehr Ordnung in der Asylpolitik. Doch laut Kritikern wird dies auf Kosten von Menschenrechten geschehen.
Als Bundeskanzler Friedrich Merz den „Herbst der Reformen“ ankündigte, war das wohl wirklich nicht als Scherz gemeint. Bürgergeld, Steuer- und Rentenpolitik – aber auch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) – werden von Grund auf umgestaltet. Laut der Bundesregierung hat der CDU-Chef damit nur Gutes im Sinn, doch Kritiker wie das Deutsche Institut für Menschenrechte machen ihm heftige Vorwürfe. Was Merz ab 2026 ändern will – und womit er den Unmut der Menschenrechtler auf sich zog, erfährst du in dieser Fotostrecke.