Sind wir zu oft krank? Faktencheck zur Merz‘ Aussage

Laut dem Bundeskanzler melden sich die Deutschen viel zu oft krank. So einfach ist es doch nicht, sagen die Experten.
Die letzten politischen Aussagen des CDU-Chefs Friedrich Merz erwecken den Eindruck, als wolle er die aktuelle Haushaltslücke von über 170 Milliarden Euro innerhalb der nächsten drei Monate stopfen. Sein „Herbst der Reformen“ soll die Staatskasse entlasten.
Der Kanzler kritisiert zudem, dass die Deutschen zu unproduktiv geworden seien und es zu häufig einen krankheitsbedingten Arbeitsausfall gibt. Stimmt das? In dieser Fotostrecke erfährst du, dass die Sache komplizierter ist, als Merz behauptet.