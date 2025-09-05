Sind wir zu oft krank? Faktencheck zur Merz‘ Aussage

Die letzten politischen Aussagen des CDU-Chefs Friedrich Merz erwecken den Eindruck, als wolle er die aktuelle Haushaltslücke von über 170 Milliarden Euro innerhalb der nächsten drei Monate stopfen. Sein „Herbst der Reformen“ soll die Staatskasse entlasten.

Der Kanzler kritisiert zudem, dass die Deutschen zu unproduktiv geworden seien und es zu häufig einen krankheitsbedingten Arbeitsausfall gibt. Stimmt das? In dieser Fotostrecke erfährst du, dass die Sache komplizierter ist, als Merz behauptet.

Zu viele Krankheitsausfälle: Hat Merz Recht?

In einem Gespräch mit dem ZDF beschwerte sich der Bundeskanzler über die sinkende Produktivität aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle: „Wir haben zu viele Fehltage. Wir haben einen der höchsten Krankenstände in Europa.“ Foto: IMAGO/Stefan Zeitz Im ZDF-Gespräch stützte sich Merz auf eine Krankentage-Statistik, die von Land zu Land unterschiedlich erhoben wird. Nur in Deutschland gibt es eine Vollerhebung der Fehltage. Foto: imago images/photothek Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld verbindet die Krankenquote mit dem gestiegenen Alter der Beschäftigten. Ältere Menschen werden zwar nicht so häufig krank, fallen jedoch länger aus als die Jüngeren. Foto: IMAGO/Westend61 Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende der AOK, sieht die Führungskräfte in der Pflicht, das Wohlergehen ihrer Beschäftigten zu fördern: „Gerade den Führungskräften kommt beim Thema Gesundheitsförderung eine zentrale Rolle zu“, erklärte sie auf Nachfrage der „Berliner Morgenpost“. Foto: IMAGO/Metodi Popow Reimann betonte, dass eine Wiedereinführung des Karenztags oder auch das Aus der telefonischen Krankschreibung „keine Maßnahmen seien, die nachhaltig etwas am hohen Krankenstand ändern werden“. Foto: IMAGO/Wolfilser Laut dem Gesundheitsökonom Greiner sollte man besonders auf kleinere Betriebe achten, in denen präventive Maßnahmen schwerer durchzusetzen sind. In Großkonzernen könnten mehr Menschen erreicht werden. Foto: IMAGO/Zoonar

