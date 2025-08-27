Zitterpartie für Merz – Wähler verlieren Geduld mit Schwarz-Rot

Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz steht nach den ersten 100 Tagen vor großen Herausforderungen. Themen wie Migration, Wirtschaft und die Zukunft des Bürgergelds sorgen für Spannungen und Unzufriedenheit bei den Wählern. Ein Umfrageexperte erklärt, warum Union und SPD aktuell unter Druck stehen.

Merz zwischen Kritik und Erwartungen der Wähler

Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz steht nach gut 100 Tagen im Amt unter Druck. Hermann Binkert vom Meinungsforschungsinstitut Insa-Consulere sprach im Interview mit „Focus“ und „The European“ über die begrenzte Zufriedenheit der Wähler. Zwar schnitt die Ampel-Regierung zum Ende ihrer Amtszeit schlechter ab, doch in den ersten 100 Tagen nach Amtsantritt hatte die Ampel eine höhere Zustimmung als die aktuelle Regierung unter Merz. Besonders die Themen Migration und Wirtschaft bleiben zentrale Baustellen, bei denen Wähler keine ausreichenden Fortschritte sehen.

Auch das Bürgergeld wird kontrovers diskutiert. Während Merz Einsparungen fordert, warnt die SPD vor einem „sozialpolitischen Kahlschlag“. Laut Binkert sind Sozialkürzungen selten populär, aber nötig, um Vertrauen zu gewinnen. „Wer zu dem, was sozialpolitisch notwendig ist, nicht die Kraft hat, verliert auch Vertrauen“, erklärte er. Insgesamt kämpft die SPD, die viele Wähler an die Union und die AfD verloren hat, derzeit sowohl mit ihrer linken als auch mit ihrer rechten Konkurrenz.

Baustellen bei Migration, Wirtschaft und Steuern

Kanzler Merz setzt auf schnelle Reformen, doch entscheidend bleibt das Handeln, nicht die Rhetorik. Vorstöße wie die Verschärfung des Asylrechts oder Versprechen zur Entbürokratisierung und Entlastungen bei den Strompreisen werden laut Binkert nur dann Vertrauen schaffen, wenn sie Ergebnisse liefern. Besonders wichtig bleibt für die Bürger eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Gelingt es der Regierung, eine Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen zeitnah umzusetzen, könnte dies laut Umfragen die Popularität von Schwarz-Rot stärken.

Trotzdem sieht Binkert einen Gegenwind für die Koalition, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr. Die CDU hat nach seiner Einschätzung gute Chancen, in Baden-Württemberg wieder stärkste Kraft zu werden, während die SPD von möglichen Verlusten der Grünen nicht profitieren kann.

Merz bleibt als Kanzler mit seiner Koalition in der Verantwortung, die Wähler wieder stärker für ihre Konzepte zu überzeugen. So bleibt die Bundesregierung unter Beobachtung, während die politischen Ränder, sowohl links als auch rechts, weiter an Zustimmung gewinnen.

