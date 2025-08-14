100 Tage Merz-Regierung: DAS sind die größten (Miss-)Erfolge

Der Anspruch eines jeden neuen Kanzlers ist es, den Vorgänger zu überbieten. Das Kanzleramt schätzt die Leistung des CDU-Chefs Friedrich Merz als positiv ein. Die Umfragewerte zeugen jedoch von Unmut und Misstrauen unter der Bevölkerung. In dieser Fotostrecke zeigen wir dir, was die Schwarz-Rot-Koalition nach den ersten 100 Tagen geschafft hat und wo sie gescheitert ist.

+++ Mehr zum Thema: Merz schmiert völlig ab: Bürger so unzufrieden wie nie +++

Das ist in den ersten 100 Tagen der Merz-Regierung geschehen

Friedrich Merz ist erst im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt worden. Die Niederlage im ersten Wahlgang warf gleich zu Beginn einen Schatten auf die Koalition und zeigte, dass eine Mehrheit im Bundestag doch keine Selbstverständlichkeit ist. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Fehlender Fortschritt beim Klimaschutz zog ebenfalls eine Menge Kritik auf den Bundeskanzler. Der Bau neuer Gaskraftwerke verzögert sich weiter und damit auch der Kohleausstieg. Foto: IMAGO/Achille Abboud Der CDU-Chef ist darauf aus, Putins Aggression Paroli zu bieten: Zu Beginn seiner Amtszeit reiste er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Keir Starmer in die Ukraine und plädierte für einen engeren Beistand. Nun soll auch die Bundeswehr modernisiert und die NATO auf denkbare russische Angriffe vorbereitet werden. Foto: IMAGO/NurPhoto Die Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen war eines der zentralen Wahlversprechen der Union, das letztendlich auch umgesetzt wurde. Die Bundesregierung traf eine Reihe von Maßnahmen, um illegale Einreisen zu verhindern, wie zum Beispiel strengere Grenzkontrollen. Foto: imago images/Agencia EFE Die wirtschaftspolitische Bilanz ist laut den Ökonomen des ifo-Instituts eher negativ ausgefallen. Fehlende Reformanstrengungen im Bereich der Sozialsysteme, geschrumpftes Bruttoinlandsprodukt und gesunkene Kaufkraft der Menschen sind für die kritische Bewertung verantwortlich. Foto: IMAGO/Depositphotos In puncto Geld sparen konnte die Merz-Regierung keine Erfolge verzeichnen. Für Infrastruktur und Klimaneutralität nimmt der Staat 500 Milliarden neue Schulden auf. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Auch lesenswert: