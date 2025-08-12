Krawall im Kanzleramt: Merz beruft ein Krisentreffen mit der CDU-Spitze ein – DAS steckt dahinter

Keine geruhsame Nacht für den Kanzler: Darum macht Merz gerade eine Krisensitzung mit Parteikollegen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor einem wichtigen Video-Gipfel ein Krisentreffen der CDU-Spitze einberufen, bei dem es um interne Fehltritte geht. Merz lud unter anderem Bildungsministerin Karin Prien, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ins Kanzleramt ein. Das Treffen konzentriert sich nicht auf Weltpolitik, sondern auf die jüngsten Probleme innerhalb der Partei und Koalition.

Besonders kritisch ist die Drosselung der Rüstungsexporte nach Israel, die zu Spannungen in der Union geführt hat. Auch die nicht umgesetzte Senkung der Stromsteuer, eine zentrale Versprechung des Koalitionsvertrags, steht auf der Agenda.

Merz will weniger parteiinternen Streit

Darüber hinaus sorgt ein Durcheinander bei der Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht für Unmut. Diese Themen belasten Merz und haben Kritik aus den eigenen Reihen nach sich gezogen, unter anderem von der CSU und mächtigen Landesverbänden wie Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Nach exklusiven Informationen der „Bild“ wurde bei dem Treffen thematisiert, was künftig besser laufen muss, um solche „Eklats“ zu vermeiden. Merz will erreichen, dass die Koalition mit besserer Abstimmung und klarem Kurs agiert. In der vergleichsweise kleinen Runde der CDU-Spitze wird intensiv beraten, wie die politische Kommunikation und Entscheidungsfindung künftig effizienter ablaufen kann.

Wirksames Treffen – in vertrauter Runde

Die ungewöhnlich begrenzte Besetzung des Krisentreffens fällt dabei auf: Merz hat nicht alle relevanten CDU-Granden eingeladen. Besonders Ministerpräsidenten oder Präsidiumsmitglieder fehlen bei der Zusammenkunft. Dennoch möchte Merz in dieser Konstellation konkrete Lösungen entwickeln.

Mit diesem Krisentreffen zeigt Merz, wie wichtig ihm die Stabilität seiner Koalition ist. Er betont damit die Notwendigkeit, interne Differenzen schnell und kompromissorientiert beizulegen. Die CDU steht vor der Herausforderung, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und klare Kurskorrekturen vorzunehmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.