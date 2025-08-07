Merz schmiert völlig ab: Bürger so unzufrieden wie nie

Olaf Scholz (SPD) war kein beliebter Kanzler. Sein Nachfolger, Friedrich Merz (CDU), wollte alles besser machen, zog deshalb mit hohen Wahlversprechen in den Kampf um die Kanzlerschaft – und siegte. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, doch der ist jetzt verflogen. Friedrich Merz (69) schneidet bei seinen Bürgern katastrophal ab – und das, obwohl er noch kein halbes Jahr im Amt ist.

Es sind Werte, die nur knapp über denen liegen, die Scholz in gleicher Zeit eingeholt hatte. Knapp 100 Tage nach Amtsantritt verliert die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz deutlich an Rückhalt. Laut ARD-„Deutschlandtrend“ sind nur noch 32 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, ein Rückgang um zehn Punkte. Zwei Drittel der Befragten lehnen seine Amtsführung ab. Das geht aus der Befragung des Infratest dimap für die ARD hervor.

Vertrauenskrise für Merz-Regierung

Auch die Bundesregierung als Ganzes schneidet nicht gut ab. Nur noch 29 Prozent der Bevölkerung zeigen sich mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition zufrieden – zehn Prozentpunkte weniger als im Vormonat. 69 Prozent äußern sich unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden.

Die politische Stimmung spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider. CDU/CSU kämen nur noch auf 27 Prozent, das sind drei Punkte weniger als im Juli. Die AfD erreicht mit 24 Prozent (+1) erneut ihren bisherigen Höchstwert. SPD (13 Prozent), Grüne (12 Prozent) und Linke (10 Prozent) bleiben unverändert.

Rekord-Minus für GroKo

Das BSW verliert einen Punkt und steht bei 3 Prozent. Die FDP verbessert sich leicht auf 4 Prozent. Beide Parteien würden aktuell an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auch das erschwert die Lage für Friedrich Merz, dessen Koalition im Stimmungsbild stark an Rückhalt verliert.

Wahlumfragen wie der „Deutschlandtrend“ zeigen nur die Meinung zum Befragungszeitpunkt. Sinkende Parteibindungen und spontane Wahlentscheidungen erschweren die Prognosen zusätzlich. Trotzdem zeichnen die Zahlen ein deutliches Bild: Merz steht unter massivem Druck – politisch wie persönlich.