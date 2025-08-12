Merz: Israel-Waffenstopp nur heiße Luft? Experte wird deutlich

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinem teilweisen Stopp der Waffenlieferungen nach Israel für Diskussionen gesorgt. Während Politikwissenschaftler Carlo Masala den Schritt als rein symbolisch einstuft, stößt die Entscheidung innerhalb der Union auf gemischte Reaktionen. Die Sicherheitslage in Gaza bleibt weiterhin ein zentraler Fokus der Debatte.

Merz: Symbolik bei Rüstungsexporten

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinem teilweisen Stopp der Waffenlieferungen nach Israel für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München sieht diese Entscheidung jedoch nur als symbolischen Schritt. „Im Gazastreifen operiert das israelische Heer mit Waffen, die zu 80 Prozent aus den USA stammen“, erklärte Masala dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland„. „Es wird ohnehin nichts genehmigt, was in Gaza eingesetzt werden könnte“, betonte er.

Masala wies zudem auf Deutschlands stärkere Abhängigkeit von israelischen Rüstungslieferungen hin. Systeme wie das Luftabwehrsystem Arrow 3 oder die bewaffneten Heron-TP-Drohnen für insgesamt 4,5 Milliarden Euro seien für Deutschland essenziell. Insbesondere Arrow 3 sei schwer zu ersetzen. Ein Wegfall dieser Kooperation würde zudem einen Rückschlag bei israelischen Informationen zu Künstlicher Intelligenz und Geheimdienstkenntnissen bedeuten.

Union stärkt Merz bei Israel-Entscheidung den Rücken

Trotz interner Kritik in der Union verteidigte Fraktionschef Jens Spahn die Entscheidung von Merz. In einer Videobotschaft erklärte er: „Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind und bleiben Teil der deutschen Staatsräson.“ Spahn betonte, dass Deutschland alles tun werde, um das Verhältnis zu Israel zu stärken und Lieferungen bald wieder aufzunehmen.

Spahn hob auch hervor, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wie Frankreich und Großbritannien eine deutlich engere Verbindung zu Israels Sicherheitspolitik hat. Die aktuellen Maßnahmen sollen kein Bruch, sondern ein Auslöser für eine neue Friedensdynamik im Nahen Osten sein.

