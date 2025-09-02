  1. DerWesten.de
  3. Wehrpflicht für Frauen: DAS sind die Reaktionen auf den Vorstoß von Merz

Wehrpflicht für Frauen: DAS sind die Reaktionen auf den Vorstoß von Merz

von Yury Malakhov

Gleichbehandlung der Geschlechter? Oder Benachteiligung für Frauen? Politiker und Experten melden sich zum Vorstoß von Merz.

Frauen in der Bundeswehr? Laut den Experten wäre das immer noch meilenwert von Gleichstellung entfernt.
Die Bundeswehr soll wieder größer werden: So sieht der neue Wehrdienst aus

Die Debatte um die Wehrpflicht läuft von null auf hundert: Kaum hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Entwurf für ein neues Wehrdienstgesetz vorgelegt, zieht bereits Bundeskanzler Friedrich Merz eine Wehrpflicht für Frauen in Erwägung.

Damit wäre Deutschland nicht das erste Land, in dem auch Frauen an der Waffe dienen müssen. Doch wäre in dem Fall von Gleichberechtigung die Rede? Die wichtigsten Standpunkte zu dieser Frage haben wir für dich in dieser Galerie zusammengefasst:

Merz und die Wehrpflicht für Frauen: So reagieren Experten und Politiker

“Ich kann es mir vorstellen”
“Ich kann es mir vorstellen, aber das ist sicher erst der dritte, vierte Schritt”, sagte Merz zu einer möglichen Wehrpflicht für Frauen. Ob das noch zeitgemäß sei, steht aber noch zur Debatte. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen
SPD gibt Merz Rückenwind
Die Vizechefin der SPD, Siemtje Möller, stellte sich an die Seite des Bundeskanzlers: „Wenn wir Gleichberechtigung ernst nehmen, müssen wir auch über die Wehrpflicht für Frauen sprechen“, sagte Möller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Foto: IMAGO/Future Image
Die Linke ist empört
Für die Sprecherin der Linkspartei für Friedens- und Abrüstungspolitik, Desiree Becker, wäre die Einführung der Wehrpflicht für Frauen das komplette Gegenteil von Gleichstellung: “Frauen sind auch in unserer Gesellschaft weiterhin strukturell benachteiligt.” Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Wehrdienst für Frauen würde die Ungleichheit verstärken
Laut der Expertin für Militärrecht an der Universität der Bundeswehr München, Dr. Kathrin Groh, würde die Wehrpflicht für Frauen die bestehenden Unterschiede nur noch vergrößern: “Wenn ich jetzt eine Wehrpflicht für Frauen einführe, dann vertiefe ich als Staat aber die verschiedenen Gender Gaps”, erklärt sie in einem MDR-Interview. Foto: IMAGO/Fotostand
Immer mehr Länder mit weiblicher Wehrpflicht
Skandinavische Länder wie Dänemark, Norwegen, Schweden, aber auch China und viele afrikanische Staaten verpflichten Frauen zum Wehrdienst. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix