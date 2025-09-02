Wehrpflicht für Frauen: DAS sind die Reaktionen auf den Vorstoß von Merz

Die Debatte um die Wehrpflicht läuft von null auf hundert: Kaum hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Entwurf für ein neues Wehrdienstgesetz vorgelegt, zieht bereits Bundeskanzler Friedrich Merz eine Wehrpflicht für Frauen in Erwägung.

Damit wäre Deutschland nicht das erste Land, in dem auch Frauen an der Waffe dienen müssen. Doch wäre in dem Fall von Gleichberechtigung die Rede? Die wichtigsten Standpunkte zu dieser Frage haben wir für dich in dieser Galerie zusammengefasst:

Merz und die Wehrpflicht für Frauen: So reagieren Experten und Politiker