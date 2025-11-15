Junge Union legt sich mit Merz an – Kanzler entrüstet: „Das kann nicht euer Ernst sein!“

Am Deutschlandtag im Europa-Park Rust kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Bundeskanzler Friedrich Merz und der Parteijugend aus der Jungen Union. Streitfrage: Rentenpaket. Warum der CDU-Nachwuchs dem Vorstoß seiner Mutterpartei nicht zustimmen will, erfährst du in der Galerie.
Schon gelesen? ++ Happige Woche für Merz-Regierung: Wähler-Enttäuschung vorprogrammiert?++ Damit hat Merz die Junge Union gegen sich aufgestachelt: Laut dem neuen Gesetzesentwurf soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 % festgeschrieben und ab 2033 konsequent abgesenkt werden. Bis 2040 würden die Folgekosten sich auf rund 120 Milliarden Euro belaufen. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Die Unstimmigkeiten zwischen der CDU-Spitze und der Parteijugend könnten katastrophale Auswirkungen für die Union haben. Ohne die Zustimmung von 18 Bundestagsabgeordneten aus der Jungen Union könnte das das Ende von Schwarz-Rot bedeuten. Foto: IMAGO/Political-Moments Der Bundeskanzler appellierte an die Junge Union, statt bloßer Kritik konkrete Lösungen anzubieten. Gleichzeitig zweifelte er die im Gesetzentwurf angegebenen Mehrkosten an: „Ich sage Ihnen voraus, diese Berechnungen werden sich als unzutreffend erweisen, weil wir Reformen machen, die das vermeiden.“ Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Auf einem SPD-Landesparteitag in Baden-Württemberg machte SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil deutlich, dass das Rentenpaket und insbesondere die Haltelinie unverändert bleiben: „Ich sage euch in aller Klarheit: An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert.“ Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie JU-Chef Johannes Winkel sprach sich stark gegen die Reform aus und erntete ordentlich Beifall: „Dieses Rentenpaket mit den Folgekosten von 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus darf auf keinen Fall so kommen.“ Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Jungen Gruppe der Union im Parlament, Pascal Reddig, äußerte auch seinen Unmut: „Ihr könnt euch darauf verlassen, wir werden in dieser Frage Haltung zeigen.“ Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Als Gegenargument erwähnte Merz den Umstand, dass Rücksicht auf den Koalitionspartner genommen werden soll: „Ich bin hier nun nicht der Sprecher der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“, sagte er. „Wir haben einen Koalitionspartner, den wir mitnehmen müssen.“ Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Zudem sprach sich der Bundeskanzler entschieden gegen einen Wettbewerb um ein immer niedrigeres Rentenniveau aus. In die Runde gerichtet fragte er, ob wirklich jemand glaube, auf diese Weise Wahlen gewinnen zu können: „Das kann wohl nicht euer Ernst sein.“ Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen
