  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Abhängig vom Trump-Land: So will sich Merz von den USA loslösen

Veröffentlicht inPolitik

Abhängig vom Trump-Land: So will sich Merz von den USA loslösen

von Yury Malakhov

Zu lange hat Deutschland seine Verteidigung in die Hände der USA gelegt. Merz will nun damit Schluss machen – doch so einfach ist es nicht.

Merz will die stärkste Armee Europas aufstellen. Doch ohne US-Waffen wird es höchstwahrscheinlich nicht klappen.
© IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / NurPhoto

NATO erhöht Verteidigungsziel auf fünf Prozent des BIP

Seit der Gründung der NATO nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Sicherheit in Europa ohne Waffenimporte aus den USA kaum vorstellbar. Der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage nach US-Waffen noch weiter in die Höhe getrieben. Doch das soll sich bald ändern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Bundeswehr zur „stärksten konventionellen Streitmacht Europas“ aufrüsten lassen – dafür ist die Unabhängigkeit von amerikanischen Waffenherstellern notwendig. Experten verzeichnen erste Erfolge auf dem Weg dorthin, doch die US-Waffen bleiben weiterhin unentbehrlich.

Schon gelesen? ++Regierung Merz: Diese politische Missachtung enttäuscht mich maßlos++

So abhängig ist Deutschland von US-Waffen:

Mehr Aufträge an europäische Hersteller
Laut „Politico“ plant die Merz-Regierung für 2026 Rüstungsbeschaffungen im Wert von über 80 Milliarden Euro. Die Regierung will jetzt vor allem in Deutschland und Europa Rüstungsgüter kaufen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / NurPhoto
Waffenimporte aus den USA steigen
Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri haben sich die Waffenimporte aus den USA nach Europa in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Einer der größten Kunden war Deutschland: 70 % der Waffen kommen aus den USA. Foto: IMAGO/NurPhoto
USA-Experte sieht keinen Grund im Ankauf von US-Waffen
Laut dem USA-Experten und Autor Dr. Josef Braml habe Trump deutlich gemacht, dass auf Amerika kein Verlass mehr ist. Darum „ergibt es keinen Sinn mehr, Tribut für einen Schutz zu zollen, den wir nicht mehr kriegen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Keine Souveränität ohne Verteidigungskapazitäten
„Souveränität heißt auch, dass man sich selbst schützen kann“, sagte Braml zu Euronews. In einem anderen Fall mache man sich erpressbar. Foto: IMAGO/NurPhoto
Europa auf dem Weg zur autarken Rüstungsindustrie
Pieter Wezeman, Forscher am Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, betont jedoch, dass Europa bereits gegensteuere: „Die NATO-Staaten in Europa haben Schritte unternommen, um ihre Importabhängigkeit zu verringern. Doch die transatlantische Beziehung im Rüstungsgeschäft hat tiefe Wurzeln.“ Foto: IMAGO/Cavan Images
Merz überzeugt von Abhängigkeit von den USA
„Ob es uns gefällt oder nicht, wir werden noch lange Zeit von den Vereinigten Staaten von Amerika abhängig bleiben“, gab der Bundeskanzler bei seinem ersten offiziellen Besuch im Weißen Haus zu. Foto: IMAGO/Mike Schmidt
USA melden mehr Patente an als die gesamte EU
Mit Blick auf die Patentstatistik bleiben die USA der gesamten EU deutlich voraus. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft meldeten US-Unternehmen knapp 18.000 Patente an, während alle 27 EU-Staaten zusammen weniger als 12.000 Patente erreichten. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Auch interessant:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung