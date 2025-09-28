Abhängig vom Trump-Land: So will sich Merz von den USA loslösen

Zu lange hat Deutschland seine Verteidigung in die Hände der USA gelegt. Merz will nun damit Schluss machen – doch so einfach ist es nicht.
Seit der Gründung der NATO nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Sicherheit in Europa ohne Waffenimporte aus den USA kaum vorstellbar. Der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage nach US-Waffen noch weiter in die Höhe getrieben. Doch das soll sich bald ändern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Bundeswehr zur „stärksten konventionellen Streitmacht Europas“ aufrüsten lassen – dafür ist die Unabhängigkeit von amerikanischen Waffenherstellern notwendig. Experten verzeichnen erste Erfolge auf dem Weg dorthin, doch die US-Waffen bleiben weiterhin unentbehrlich.