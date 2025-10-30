Kanzler Merz mit Gattin Charlotte in Türkei unterwegs – so soll sie Erdoğan beeindrucken

Friedrich Merz hat beim Antrittsbesuch in Ankara überraschend Unterstützung an seiner Seite: Ehefrau Charlotte Merz begleitet ihn in die Türkei. Ihre Anwesenheit sendet eine klare diplomatische Botschaft an Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dessen First Lady Emine Erdoğan. Gerade in einem heiklen politischen Klima könnte ihre Mitreise Vertrauen schaffen.

Merz-Ehepaar auf Erdoğan-Reise

Charlotte Merz, Ehefrau von Kanzler Friedrich Merz, reist an seiner Seite zum Antrittsbesuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach Ankara. Ihre Mitreise kommt überraschend, bislang trat sie auf dem internationalen Parkett nur selten in Erscheinung.

Die studierte Juristin ist seit 1981 mit Friedrich Merz verheiratet, begleitet ihn in der Regel nur zu ausgewählten Anlässen, etwa dem G7-Gipfel in Kanada oder den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. In Ankara aber könnte ihre Präsenz bei den heiklen Gesprächen mit dem unberechenbaren Erdoğan eine vertrauensbildende Wirkung entfalten.

Der Besuch stellt Friedrich Merz vor große Herausforderungen: Er muss sich mit komplexen Themen wie dem Ukraine-Krieg, der Flüchtlingsfrage und dem langwierigen Streit um einen möglichen EU-Beitritt der Türkei auseinandersetzen. Für Charlotte Merz stehen eher lockere Termine auf dem Programm, darunter eine Kranzniederlegung am Atatürk-Mausoleum und ein offizielles Abendessen mit dem Präsidentenpaar Erdoğan.

Signal der Wertschätzung

Mit ihrer Anwesenheit sendet Charlotte Merz ein diplomatisches Signal. Nach Angaben aus Regierungskreisen soll ihre Mitreise als Zeichen besonderer Wertschätzung gegenüber dem Gastgeber verstanden werden. Gerade im politisch sensiblen Umfeld der Türkei könnte dies ein strategisch kluger Zug sein. Während Friedrich Merz über zentrale außenpolitische Themen wie die Lage in Gaza, den Ukraine-Krieg und sicherheitspolitische Fragen verhandelt, zeigt sich Charlotte Merz an seiner Seite.

Ein starkes Augenmerk liegt auf der Begegnung mit Emine Erdoğan, der First Lady der Türkei. Während Emine Erdoğan als traditionsbewusst, konservativ und für ihren opulenten Stil bekannt ist, gilt Charlotte Merz als moderne, unabhängige Frau. Das Treffen der beiden Frauen könnte symbolisch dazu beitragen, Spannungen zwischen beiden Ländern abzubauen und gegenseitiges Vertrauen zu stärken. (Mit dpa.)