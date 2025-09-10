„Rechtswidrig“: Brisanter Fall wird unangenehm für die Ehefrau von Merz

Ein möglicher Justizskandal im Sauerland sorgt für Schlagzeilen: Das von Charlotte Merz, Ehefrau von Bundeskanzler Friedrich Merz, geleitete Amtsgericht erließ einen rechtswidrigen Durchsuchungsbeschluss gegen eine junge SPD-Frau. Jetzt wird das Thema in NRW groß!

Unangenehm für die Kanzler-Gattin: Ihr Amtsgericht ist in Skandal verwickelt

Es fing mit Anti-Merz-Schmierereien an, jetzt deckte die WDR-Sendung „Westpol“ einen möglichen Justiz-Skandal auf. Brisant: Es geht dabei um das Amtsgericht Arnsberg, das von der Ehefrau des Kanzlers geleitet wird! Foto: IMAGO/Funke Foto Services Charlotte Merz ist Direktorin des Amtsgerichtes in Arnsberg, das im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Das Gericht hat einen höchst fragwürdigen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Unterschrieben hatte ihn ein Richter auf Probe. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Wie der WDR berichtet gab es am 1. April um 6 Uhr morgens eine Wohnungsdurchsuchung der Polizei bei der Familie Kruschinski in Menden. Der Familienvater ist örtlicher SPD-Vorsitzender, seine damals noch 17-jährige Tochter Nela Juso-Vorsitzende. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD Die Beamten nahmen Laptop, Handy, Tablet, USB-Sticks und Notizbücher der jungen Frau mit. Sie steht unter Verdacht, Merz-feindliche Graffiti an die Schützenhalle in Menden-Huingsen gesprüht zu haben – kurz vor einem Auftritt von Merz, in Begleitung seiner Ehefrau, im Wahlkampf am 26. Januar. Foto: IMAGO/DeFodi Images Doch der Durchsuchungsbeschluss wurde mittlerweile nach einer Beschwerde durch das Landgericht Arnsberg als „rechtswidrig“ eingestuft. Sie kritisiert den Ablauf als „rechtsstaatlich bedenklich“. Es gibt überhaupt keine stichhaltigen Anhaltspunkte oder gar Beweise, dass Nela Kruschinski etwas mit der Tat zu tun hat. Sie bestreitet eine Beteiligung. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Für die sauerländische CDU ist der Fall der sonderbaren und vorschnellen Wohnungsdurchsuchung heikel. Denn ausgerechnet ein CDU-Politiker, der Vorstand im Schützenverein und Kriminalbeamter ist, scheint eine Rolle zu spielen. Laut WDR-Recherche hat er sich eigenständig in die Ermittlungen eingeschaltet. Foto: IMAGO/DeFodi Images Charlotte Merz bestreitet auf WDR-Anfrage, Einfluss genommen zu haben oder etwas vom Durchsuchungsbeschluss gewusst zu haben. Nun könnte der Fall sogar im NRW-Landtag Thema werden. Foto: IMAGO/ZUMA Press

