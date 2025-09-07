Merz-Union überholt wieder AfD – doch hier kommt sie ins Stolpern

Bundeskanzler Friedrich Merz hat ambitionierte Reformen angekündigt, um den Sozialstaat zu modernisieren und die Wirtschaft zu stärken. Doch in der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit. Aktuelle Umfragen zeigen nicht nur Skepsis gegenüber der Regierung, sondern auch einen gefährlich knappen Abstand zwischen Union und AfD.

Merz: Unzufriedenheit bleibt hoch

Bundeskanzler Friedrich Merz plant für den Herbst umfassende Reformen, um den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen. Er spricht von einem „Herbst der Reformen“ und will mit Einschnitten bei Sozialleistungen und Steuerentlastungen für Unternehmen die Wirtschaft ankurbeln. Grund dafür sind wachsende Staatsausgaben und ein drohendes Haushaltsdefizit von 172 Milliarden Euro zwischen 2027 und 2029. Deutschland befindet sich bereits im dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum, was den Reformdruck zusätzlich erhöht.

Merz betont die Notwendigkeit der Reformen, doch seine Vorschläge stoßen auf Kontroversen. Obwohl CDU/CSU und SPD die Probleme gemeinsam angehen wollen, bleibt die Umsetzung strittig. Gleichzeitig ist der Frust in der Bevölkerung groß. Viele Menschen sind mit der Arbeit der Regierung enttäuscht, was sich auch in sinkenden Beliebtheitswerten von Merz zeigt.

Union unter Druck, AfD fast gleichauf

Aktuelle Umfragen von Insa zeigen, dass Friedrich Merz politischen Gegenwind bekommt. Die Union bleibt mit 26 Prozent zwar knapp vor der AfD, die auf 25 Prozent kommt, jedoch zeigt sich ein erheblicher Unmut mit dem Kanzler. 59 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit ihm, 62 Prozent bewerten die Arbeit der gesamten Bundesregierung negativ.

Andere Parteien wie die SPD und die Grünen bleiben weiter hinten, wobei die Grünen mit 12 Prozent ein leichtes Hoch erleben – ihren besten Wert seit vier Monaten. Die AfD setzt ihren Aufwärtstrend fort und drängt immer näher an die CDU/CSU heran. Die Umfragen spiegeln jedoch nur den Moment wider. Kurzfristige Wahlentscheidungen und eine nachlassende Bindung an Parteien können die Ergebnisse verändern.

