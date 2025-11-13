Ein besonderes BVB-Geschenk macht Kanzler Merz happy

Der Kanzler ist ein Borusse! Friedrich Merz (CDU) ist bekennender Fan des BVB und ein enger Vertrauter von Vereinsboss Aki Watzke. Zu seinem runden 70. Geburtstag und dem Fest im Bundestag erhielt er nun ein besonderes Geschenk von seinem Lieblingsverein.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) macht es mit einem Foto auf Facebook öffentlich.

BVB-Boss reist nach Berlin zur Merz-Feier

Watzke war extra nach Berlin gereist, um das Geschenk persönlich zu überreichen. Für Merz gab es das aktuelle Bundesliga-Trikot der Schwarz-Gelben – natürlich mit der Rückennummer 70 und seinem Namen drauf. Beide Sauerländer strahlten in die Kamera. Dieses Präsent kam offensichtlich gut an beim Regierungschef!

Merz ist nicht der einzige prominente Politiker, der dem BVB die Daumen drückt. Der frühere Finanzminister Christian Lindner (FDP) gehörte sogar dem Wirtschaftsrat des Vereins an. Peer Steinbrück (SPD), Ex-Ministerpräsident von NRW, war Mitglied im Aufsichtsrat des Vereins. Auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) ließ sich mit BVB-Schal auf der Tribüne blicken. Seine wahre Zuneigung gilt aber eher Hannover 96.

Ob CDU, SPD oder FDP – die echte Liebe zum BVB verbindet alle politischen Lager!

Aus der Politik gab es für Merz dagegen ziemlich patriotische Geschenke. Von der Unionsfraktion bekam Merz eine Deutschlandfahne geschenkt, die bisher auf einem der Türme des Reichstagsgebäudes wehte – mit Genehmigung von Hausherrin Klöckner.

Von SPD-Boss Lars Klingbeil erhielt Merz einen eingerahmten Zettel. Auf diesem steht: „Verantwortung für Deutschland“, es war eine Notiz während der Koalitionsverhandlungen und der verabredete Titel des Koalitionsvertrages. Eine Erinnerung daran, was man gemeinsam vorhat.