Sparen im großen Stil: So wird Merz’ Sparforderung aufgenommen

Bundeskanzler will einen drastischen Sparkurs beim Bürgergeld einschlagen. SPD ist empört, Experten schütteln den Kopf.
Bereits seit den Zeiten der Ampel-Koalition zieht sich die Debatte hin, wie man ein klaffendes Haushaltsloch in Höhe von mehreren Milliarden Euro stopfen soll. Schon damals schienen Einsparungen eine wirksame Lösung zu sein, doch sie setzten sich nicht durch.
Nun soll im bisher unbekannten Maßstab gespart werden: Bundeskanzler Friedrich Merz will mindestens zehn Prozent der Bürgergeldausgaben streichen. Schock unter den Koalitionspartnern, Skepsis unter Wirtschaftsexperten! Das Wichtigste kurz und knapp hier in der Galerie.