Sparen im großen Stil: So wird Merz’ Sparforderung aufgenommen

Bereits seit den Zeiten der Ampel-Koalition zieht sich die Debatte hin, wie man ein klaffendes Haushaltsloch in Höhe von mehreren Milliarden Euro stopfen soll. Schon damals schienen Einsparungen eine wirksame Lösung zu sein, doch sie setzten sich nicht durch.

Nun soll im bisher unbekannten Maßstab gespart werden: Bundeskanzler Friedrich Merz will mindestens zehn Prozent der Bürgergeldausgaben streichen. Schock unter den Koalitionspartnern, Skepsis unter Wirtschaftsexperten! Das Wichtigste kurz und knapp hier in der Galerie.

+++ Auch spannend: Zitterpartie für Merz – Wähler verlieren Geduld mit Schwarz-Rot +++

Merz will massiv beim Bürgergeld einsparen: Das sagen Politiker und Experten

Rund fünf Milliarden Euro sollte der Sparplan von Merz in die Staatskasse einbringen. „Das ist ein Betrag, der muss möglich sein“, sagt der Bundeskanzler im Interview mit ProSiebenSat1. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Im Interview wies er auf eine markante Reduzierung der Zahl der illegalen Migranten hin. Laut ihm sollen dadurch massive Einsparungen beim Bürgergeld möglich werden. Foto: imago images / Eckhard Stengel Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas bezeichnete die laufende Debatte als „Bullshit“. Merz kritisierte die Wortwahl: „Das ist jedenfalls nicht der Sprachgebrauch, den ich für die Koalition insgesamt akzeptieren möchte.“ Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Ökonom und Bürgergeld-Experte Enzo Weber sieht das eigentliche Problem in der hohen Arbeitslosenzahl: „Sinnvolle Arbeitsmarktpolitik setzt bei der Frage an, wie die Arbeitslosigkeit gesenkt werden kann. Wem das gelingt, der spart ganz automatisch beim Bürgergeld“, meinte er in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Foto: IMAGO/Rolf Zöllner Auch der Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer sieht Merz’ Sparkurs mit Skepsis. „Ich sehe nicht, wie man kurz- bis mittelfristig fünf Milliarden Euro einsparen könnte.“ Laut ihm sollte eher die Karenzzeit gestrichen oder bei Arbeitsunwilligkeit das Bürgergeld entzogen werden. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Das könnte dich auch interessieren: