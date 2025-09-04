Merz will ein Agenda-Kanzler werden: „Gerade mal eben 40 Stunden zu arbeiten“

Friedrich Merz will offenbar eine Art Agenda-2030-Kanzler werden! Bei einer Rede auf dem Landesparteitag der Niedersachsen-CDU kündigte er harte Auseinandersetzungen mit der SPD an. Seine Botschaft: „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.“

Der Kanzler will sich durch Worte wie „Sozialabbau“ oder „Kahlschlag“ nicht irritieren oder bremsen lassen. Mit der SPD seien dicke Bretter zu bohren, aber er wolle es den Sozialdemokraten „bewusst nicht leicht“ machen.

Friedrich Merz: „Warum könnt ihr nicht auch 2.000 Euro im Monat arbeiten?“

So kündigte Merz unter anderem an, das Bürgergeldsystem reformieren zu wollen. „Es kann so nicht bleiben“, erklärte der Bundeskanzler vor seinen Parteifreuden.

„5,6 Millionen Menschen im Bürgergeld. Davon Millionen Aufstocker. Diejenigen, die für 530 Euro im Monat arbeiten, denen muss man doch mal die Frage stellen, warum könnt ihr nicht auch für 2.000 Euro im Monat arbeiten? Was ist da eigentlich in den Systemen los?“

Er mache den Menschen keine Vorwürfe, die diese Angebote nutzen. Doch er stellte auch klar: „Wir ändern das jetzt und sorgen dafür, dass es Sinn macht, wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurückzukehren und dort zu arbeiten – und nicht aufzustocken oder soziale Transferleistungen in Anspruch zu nehmen. „

Ein großer Anteil der Minijobber studiert oder ist in Rente

Was Merz allerdings nicht erwähnte: Fast jeder Fünfte im Minijob-Bereich studiert noch, hat also andere Prioritäten. Ein fast ebenso großer Anteil ist über 65 Jahre und bessert sich mit Minijobs die Rente auf. Zudem dürften viele andere durch die Betreuung von Kleinkindern oder pflegebedürftiger Angehöriger gebunden sein.

„40 Stunden arbeiten? Das ist nicht mal ein Viertel der Wochenzeit“

Doch Merz ging noch weiter. Erneut deutete er an, dass ihm die Leistungsbereitschaft am Arbeitsmarkt in Deutschland nicht gefällt.

„Dann werden wir natürlich auch über die Arbeitszeit zu reden haben. 40 Stunden in der Woche? Das ist noch nicht mal ein Viertel der Wochenzeit! Wenn ich richtig rechnen kann, hat die 168 Stunden. Davon mal gerade eben ein Viertel zu arbeiten und sich das dann so aufzuteilen, wie man das gerne möchte, nicht maximal acht Stunden am Tag, sondern 40 Stunden in der Woche, es muss doch möglich sein das im Arbeitszeitgesetz zu ändern.“

Was Merz unerwähnt lässt: Die tägliche Zeit auf den Weg zur Arbeit und zurück, da kommen zehn Stunden und bei vielen auch mehr hinzu. Außerdem haben viele Berufstätige sowieso schon Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren, etwa wenn es um die Öffnungszeiten der Kita geht.

Es bahnt sich ein heißer Herbst in der Koalition an! Die Union drängt auf grundlegende Reformen der Sozialversicherungssysteme, um die steigenden Kosten etwa im Gesundheitsbereich zu drücken. Doch die Sozialdemokraten stehen angesichts von 14-15 Prozent in den Umfragen massiv unter Druck. Sie dürften kaum zu Leistungskürzungen zu gewinnen sein.

Weitere Nachrichten für dich:

Der rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer räumte allerdings ein: „Unser Sozialstaat ist zu analog, zu altmodisch“. Dem „Tagesspiegel“ sagte Schweitzer: „Wir geben sehr viel Geld aus, um den Sozialstaat zu verwalten, anstatt ihn zu gestalten.“