Merz-Ministerin macht sich Gedanken um ihre Autogrammkarten – „Machen Sie Ihre Arbeit!“

Das sind Probleme mitten in der Krise! Dorothee Bär soll als Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt eigentlich mit dafür sorgen, dass Deutschland ökonomisch und technologisch in der globalen Spitzengruppe bleibt und Rückstände aufholt. Doch aktuell hat die Merz-Ministerin offenbar ihre Gedanken immer wieder woanders.

Folgt man der 47-Jährigen auf Instagram, bekommt man in diesen Tagen viele Oktoberfest-Fotos zu sehen. So auch ein Foto mit Heidi Klum und den Kaulitz-Brüdern. Um fair zu bleiben: Wiesn-Besuche gehören zu einer CSU-Politikerin wohl zum Pflichtprogramm. Ein anderes Video aber bringt viele wirklich auf die Palme.

Bär wie eine Influencerin – „Sagt mir mal eure Meinung“

So filmte sich Bär offenbar in ihrem Berliner Büro am Schreibtisch. Sie richtete sich an ihre rund 65.000 Follower mit einem First-World-Problem – ihren neuen Autogrammkarten. Wie eine Influencerin präsentiert die Bundesministerin in dem Clip ihre eigene Fotokarte vor der Kamera und bittet um Feedback.

„Ich habe meine neuen Autogrammkarten bekommen und die schauen so aus. Gut oder nicht so gut? Ich kann schon mal spoilern: Meinem Mann gefallen sie nicht! Aber ich finde sie eigentlich ganz gelungen“, teilt Bär ungefragt dem Internet mit. Dann ruft sie ihre Follower auf: „Sagt mir mal eure Meinung!“

„Eitelkeiten und Luxusprobleme“ der Merz-Ministerin

Es soll wohl menschelt. Doch nicht wenige finden so einen Clip von einer Politikerin in ihrer Position völlig unpassend. „Für was bitte brauchen Politiker denn Autogrammkarten? Macht einfach eure Arbeit!“, kommentiert beispielsweise ein Mann unter das Video. Weitere Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung:

„Absurd. Sie sind Ministerin. Kein Promi! Machen Sie Ihre Arbeit.“

„Das ist ja einer Bundesministerin unwürdig.“

„Eitelkeiten und Luxusprobleme“

„Total lost. Schämen Sie sich. Hat Deutschland zur Zeit nicht wichtigere Probleme als Autogrammkarten von Bundestagsabgeordneten, die sich selbst auf Äußerlichkeiten reduzieren?“

Tatsächlich befindet sich die Merz-Regierung schon nach wenigen Monaten in einer großen Vertrauenskrise. Die Union kommt laut einer neuen INSA-Umfrage für „Bild“ nur noch auf 25 Prozent, aktuell hätte Schwarz-Rot keine eigenen Mehrheit mehr. Haben da Autogrammkarten wirklich irgendeine Wichtigkeit?