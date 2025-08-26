  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Umfrage-Klatsche für Merz: SO schlimm steht es um die CDU

Veröffentlicht inPolitik

Umfrage-Klatsche für Merz: SO schlimm steht es um die CDU

von Yury Malakhov

Neuer Umfrage-Rückschlag für Merz: Diese Zahlen malen ein düsteres Bild für die Koalition. Aber: die AfD kann nicht überall mithalten.

Neue Umfrage, neue Niederlage: diese Zahlen sind katastrophal.
© IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Bundestagswahl 2025: Die AfD wird zur neuen Macht in Ostdeutschland

Die AfD erzielt ihr bestes Bundestagswahlergebnis mit 20,2 Prozent. Besonders stark schneidet sie in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab. Welche Folgen hat das für die Opposition?

Ob Sonntagsfrage oder Trendbarometer: Seit Monaten stürzen die Beliebtheitswerte von Merz in den Keller, während die AfD immer mehr an Punkten zulegt. Der aktuelle RTL/ntv Trendbarometer zeichnet eine ähnliche Kurve – doch bei einigen Aspekten genießt die Merz-Regierung ein größeres Vertrauen. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir für dich in dieser Fotostrecke zusammengefasst.

+++ Mehr zum Thema: AfD-Beben! Merz rast in Umfrage weiter in den Keller +++

So steht Deutschland zur Merz-Regierung:

Die AfD bleibt vorne
Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer liegt die AfD stabil bei 26 Prozent und bleibt damit die stärkste Partei in Deutschland. Die CDU/CSU folgt mit 25 Prozent knapp dahinter. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Die Merz-Regierung am kompetentesten
Bei der Einschätzung politischer Kompetenz führt die Union mit 21 Prozent, während die AfD mit 12 Prozent auf Rang zwei liegt.

Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink
Es herrscht allgemeine Skepsis über die Wirksamkeit von Parteien
Auffällig dabei: Knapp die Hälfte der Befragten traut keiner Partei zu, die Probleme des Landes zu lösen. Die hohe Zustimmung für die AfD zeigt, dass viele Wähler offenbar nicht überzeugt sind, dass die großen Parteien Antworten auf drängende Fragen liefern. Foto: IMAGO / Depositphotos
Wirtschaftlicher Pessimismus
Die wirtschaftlichen Erwartungen der Deutschen sind ebenfalls düster. Nur 14 Prozent hoffen auf eine Verbesserung, während 61 Prozent von einer Verschlechterung ausgehen. Foto: IMAGO / Pond5 Images
Merz' Wirtschaftspolitik erregt Misstrauen
Die viel diskutierte „Wirtschaftswende“ wird skeptisch gesehen. Gerade einmal 36 Prozent glauben daran, dass die Bundesregierung unter Friedrich Merz diese umsetzen kann.

Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Zweifel an Merz' Führung bleiben bestehen
Die Zufriedenheit mit Friedrich Merz fällt niedrig aus. Nur 31 Prozent äußern Zustimmung zu seiner Arbeit, während 66 Prozent unzufrieden sind. Unter Anhängern der CDU/CSU erhält Merz mit 70 Prozent Zuspruch die größte Unterstützung.

Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Das könnte dich auch interessieren: