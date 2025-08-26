Umfrage-Klatsche für Merz: SO schlimm steht es um die CDU

Ob Sonntagsfrage oder Trendbarometer: Seit Monaten stürzen die Beliebtheitswerte von Merz in den Keller, während die AfD immer mehr an Punkten zulegt. Der aktuelle RTL/ntv Trendbarometer zeichnet eine ähnliche Kurve – doch bei einigen Aspekten genießt die Merz-Regierung ein größeres Vertrauen. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir für dich in dieser Fotostrecke zusammengefasst.

+++ Mehr zum Thema: AfD-Beben! Merz rast in Umfrage weiter in den Keller +++

So steht Deutschland zur Merz-Regierung:

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer liegt die AfD stabil bei 26 Prozent und bleibt damit die stärkste Partei in Deutschland. Die CDU/CSU folgt mit 25 Prozent knapp dahinter. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Bei der Einschätzung politischer Kompetenz führt die Union mit 21 Prozent, während die AfD mit 12 Prozent auf Rang zwei liegt.



Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink Auffällig dabei: Knapp die Hälfte der Befragten traut keiner Partei zu, die Probleme des Landes zu lösen. Die hohe Zustimmung für die AfD zeigt, dass viele Wähler offenbar nicht überzeugt sind, dass die großen Parteien Antworten auf drängende Fragen liefern. Foto: IMAGO / Depositphotos Die wirtschaftlichen Erwartungen der Deutschen sind ebenfalls düster. Nur 14 Prozent hoffen auf eine Verbesserung, während 61 Prozent von einer Verschlechterung ausgehen. Foto: IMAGO / Pond5 Images Die viel diskutierte „Wirtschaftswende“ wird skeptisch gesehen. Gerade einmal 36 Prozent glauben daran, dass die Bundesregierung unter Friedrich Merz diese umsetzen kann.



Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Die Zufriedenheit mit Friedrich Merz fällt niedrig aus. Nur 31 Prozent äußern Zustimmung zu seiner Arbeit, während 66 Prozent unzufrieden sind. Unter Anhängern der CDU/CSU erhält Merz mit 70 Prozent Zuspruch die größte Unterstützung.



Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Das könnte dich auch interessieren: