Merkel-Ministerin schäumt vor Wut, als sie das liest: „Widerlicher Dreck"

Neuer Eklat um die SPD-Politikerin Sawsan Chebli. Die Berlinerin mit palästinensischen Wurzeln gilt als Feindbild der Rechten. Nun bekommt sie sogar Solidarität von der Merkel-Ministerin Dorothee Bär.

Es geht um einen gehässigen Zeitschriftenbeitrag über Sawsan Chebli und ihre Kandidatur für den Bundestag.

Merkel-Ministerin stellt sich nach Sexismus-Beitrag auf die Seite von Sawsan Chebl

Die SPD-Politikerin Chebli teilte den Ausschnitt, der offenbar in der Rubrik Blackbox in der rechtskonservativen Zeitschrift Tichys Einblick veröffentlicht wurde. Für Sawsan Chebli ist es ein „besonders erbärmliches, aber leider alltägliches Beispiel von Sexismus gegen Frauen in der Politik.“

Chebli war von 2014 bis 2016 stellvertretende Sprecherin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, seitdem ist sie Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engegement und Internationales in der Senatskanzlei.

Ihre Familie hat palästinensiche Wurzeln und wurde als Kind von Flüchtlingen in Berlin geboren.

Chebli ist praktizierende Muslim.

Nun will Chebli bei der Bundestagswahl 2021 im Wahkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren. In einer parteiinternen Vorwahl tritt jedoch der Regierende Bürgermeister Michael Müller gegen sie an.

SPD-Politikerin Sawsan Chebli: Feindbild von Konservativen und Rechten

Journalist Stephan Paetow hatte dort bezüglich ihrer Kandidatur gegen den Regierenden Bürgermeister Müller für einen Bundestags-Wahlkreis geschrieben: „Was spricht für Sawsan? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer.“

Ein besonders erbärmliches, aber leider alltägliches Beispiel von Sexismus gegen Frauen in der Politik. pic.twitter.com/IPDI4bQabI — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) September 22, 2020

Nicht nur Chebli empört sich über diese Frauenverachtung. Auch Politikerinnen anderer Parteien solidarisieren sich mit ihr. Die stellvertretende Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang twittert: "Habe schon viel Schmarrn gesehen, wenn es um Frauen in der Politik geht, aber das ist wirklich ein neues Tief. Vollste Solidarität!" Ex-Ministerin Renate Künast meldet sich ebenfalls zu Wort: "Das ist unterirdisch!"

Auch von CSU-Politikerin Dorothee Bär kommt eine deutliche Meinung zu diesem Beitrag. Die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung schreibt: "Das ist widerlicher Dreck!"

