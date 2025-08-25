„Wir schaffen das“: DAS ist aus Merkels Versprechen geworden

Am 31. August 2015 machte die damalige Kanzlerin Angela Merkel Schlagzeilen. Mit ihren Worten „Wir schaffen das“ öffnete sie die Grenzen für Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Zehn Jahre später ist Deutschland ein anderes Land geworden.

Die AfD, die zur Zeit der Flüchtlingskrise den Maßstäben einer Kleinpartei entsprach, rückt in aktuellen Umfragen der Regierungskoalition auf die Fersen. Und der Parteikollege und Bundeskanzler Friedrich Merz weicht nicht nur von Merkels Politik ab, sondern schlägt eine komplett entgegengesetzte Richtung ein.

Merkel bleibt sich treu

Trotz der vielen Herausforderungen, mit denen die Altkanzlerin nach der berüchtigten Silvesternacht 2015 in Köln konfrontiert wurde, findet sie, sie habe richtig gehandelt.

In ihrem ARD-Interview sagte Merkel, sie habe keine Zweifel daran, dass sie wieder so entscheiden würde wie vor zehn Jahren.

Auch die Tatsache, dass sie mit ihrer Entscheidung die Gesellschaft polarisierte, nimmt sie als unvermeidbare Wirkung gelassen hin. „Aber ist das ein Grund für mich, eine Entscheidung, die ich für wichtig halte, für richtig halte, für vernünftig, für menschenwürdig gehalten habe, das nicht zu tun?“, fragte sie.

Darum verdankt die AfD Merkel ihren Erfolg

In der Dokumentation „AfD – Aufstieg in der Flüchtlingskrise“ im ZDF sagte der ehemalige Vorsitzende der Partei, Jörg Meuthen, Merkel habe mit ihrem kontroversen Satz die AfD gerettet.

Nun erlebt die AfD einen Aufwind, von dem sie vor 10 Jahren nur träumen konnte. Laut den aktuellen Umfragen holt sie die Koalition stetig ein.

Merz macht das Gegenteil von Merkels Politik

Bereits 2015 hat Merkel durch ihre Entscheidung für Aufruhr in den eigenen Parteireihen gesorgt: „Also, es war ja kein Geheimnis, dass es seit dem September 2015 Streit in der Union gab. Das war insgesamt, glaube ich, auch nicht hilfreich bei der Frage, wie bewältigen wir diese Aufgabe.“

Die jetzige CDU-Generation bricht mit ihrer Asylpolitik ab. Friedrich Merz hat eine Asylwende angekündigt und strebt verstärkte Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen an.

Was sagen die Zahlen?

Die Daten der Bundeszentrale für politische Bildung zeigen jedoch, dass die Zeiten der Flüchtlingskrise der Vergangenheit angehören. Seit Jahren sinkt die Zahl der Erst- und Folgeanträge auf Asyl.

Im laufenden Jahr 2025 wurden rund 73.000 Asylanträge gestellt – ein Rückgang von fast 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.