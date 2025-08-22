Merkel-Vertrauter mit klarer Forderung: Palästina als Staat anerkennen

Christoph Heusgen, ehemaliger Berater von Angela Merkel, fordert Deutschland auf, Palästina diplomatisch anzuerkennen. Angesichts eskalierender Gewalt im Nahen Osten und dem Scheitern der Zwei-Staaten-Lösung sieht Heusgen in diesem Schritt ein starkes Zeichen der Solidarität. Er kritisiert die israelische Politik scharf und warnt davor, dass sich Israel zunehmend isoliert und in Richtung eines „Apartheidstaats“ entwickelt.

Merkel-Berater fordert Anerkennung von Palästina

Christoph Heusgen, ehemaliger Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel, plädiert für die diplomatische Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Deutschland. In einem Gastbeitrag für das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) kritisiert er Israels Bombardierungen im Gazastreifen und den Siedlungsbau im Westjordanland scharf. Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich Heusgen warnt, dass sich Israel zunehmend isoliert und sogar Gefahr läuft, ein „Apartheidstaat“ zu werden. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, aber zur Sicherheit gehört auch, keine Feinde durch Völkerrechtsbruch zu schaffen, betont er. Foto: IMAGO/UPI Photo Heusgen sieht in der Anerkennung Palästinas ein starkes Symbol der Solidarität. „Es wird die Situation kurzfristig nicht lösen, aber ein wichtiges Zeichen setzen“, erklärt er. Eine Anerkennung sei nötig, weil alle bisherigen Friedensversuche gescheitert sind. Foto: IMAGO/Future Image Der ehemalige UN-Botschafter erinnert daran, dass 147 von 194 Staaten Palästina bereits anerkannt haben, darunter auch Verbündete wie Frankreich unter Emmanuel Macron und Großbritannien. Für Deutschland sei es an der Zeit, sich dieser Mehrheit anzuschließen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Heusgen kritisiert, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu die Zwei-Staaten-Lösung gezielt hintertreibt. Seine Politik verhindere Fortschritte im Friedensprozess und befördere Gewalt. Foto: IMAGO/UPI Photo Die israelische Regierung dulde nicht nur den Siedlungsbau, sondern unterstütze auch Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser. Dies verstößt laut Weltsicherheitsrat klar gegen Völkerrecht. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Auch die israelischen Militärangriffe und die hohen Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung stoßen auf Kritik. Heusgen verweist auf 70.000 getötete Palästinenser seit Kriegsbeginn und 28 getötete Kinder täglich laut UNICEF. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Für Heusgen reicht eine rein militärische Selbstverteidigung nicht aus: „Nur eine gerechte politische Lösung kann beiden Völkern Frieden bringen.“ Foto: IMAGO/photothek Das deutsche Handeln sieht Heusgen nicht als Bruch mit der Staatsräson, sondern als deren sinnvolle Ergänzung. Er glaubt, dass ein solcher Schritt auch innerhalb Israels wichtig sei und zum Nachdenken anregen könnte. Israel brauche Freunde wie Deutschland, die mit klaren Botschaften Verantwortung übernehmen und Gerechtigkeit fordern. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

