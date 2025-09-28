Merkel verrät „Geheimnis“ – es hat mit Fotos wie diesem zu tun

Merkel machte sich besondere Gedanken vor dem Kleiderschrank! Im Gespräch mit „Spiegel“-Reporter Markus Feldenkirchen verrät Altkanzlerin Angela Merkel ein „halbes Geheimnis“. Es geht dabei um ihre Bekleidung.

Zuvor hatte Feldenkirchen etwas provokativ gefragt, ob die CDU-Politikerin auch deshalb viermal von den Deutschen wiedergewählt wurde, weil ihre Urlaube „zumindest auf den Fotos oft noch trostloser aussahen als die der anderen Deutschen“.

Merkel: „Ich hätte mir eine neue Bluse leisten können“

Tatsächlich war Merkel bekannt dafür, dass sie mit ihrem Mann ziemlich bodenständige Wanderurlaube in Südtirol verbrachte. Von Glamour keine Spur.

Das Publikum beim „Spitzengespräch“ ist amüsiert über diese Spitze, Merkel wehrt sich: „Das ist Quatsch!“ Dann packt sie aus!

„Sie spielen darauf an, und das muss ich mal sagen, das habe ich mir richtig vorgenommen. Da verrate ich, glaube ich, ein halbes Geheimnis“, macht es Merkel zunächst spannend. „Ich habe mir gesagt: Du wirst immer gejagt von den Journalisten im Urlaub. Und deshalb ziehst du Jahr für Jahr das Gleiche an.

Grinsend erklärt sie: „Ich hätte mir schon einmal eine neue Bluse leisten können in den Bergen. Aber ich habe gedacht: damit keine Anreize für neue Fotos setzen!“ Feldenkirchen kontert: „Hat trotzdem nicht geklappt!“

Seltene Aufnahmen des Ehepaares

Möglicherweise lag der Reiz der Fotos auch weniger im Wanderoutfit der Kanzlerin, sondern mehr in der Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Joachim Sauer. Ihr Gatte zog sich ansonsten auffällig zurück von der Medienöffentlichkeit. So gab es ansonsten fast keine Gelegenheiten, das Ehepaar gemeinsam vor die Kamera zu bekommen.

Auf jeden Fall beweist diese Anekdote, dass die im Amt oft spröde wirkende Merkel sehr ironisch und humorvoll sein kann. Ab und an blitzte der Witz Merkels auch in Pressekonferenzen in Berlin hervor.