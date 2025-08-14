10 Jahre nach „Wir schaffen das“: Experte gibt Merkel Recht – „Haben sehr viel geschafft“

Der Berliner Migrationsforscher Herbert Brücker bewertet die Integration der 2015 Geflüchteten als Erfolg, besonders auf dem Arbeitsmarkt. Er erklärte gegenüber dem evangelischen Pressedienst: Wir „haben wir sehr viel geschafft“ und bezog sich damit auf Merkels Satz „Wir schaffen das“. Rund zwei Drittel der meist aus Syrien Geflüchteten arbeiten heute. Die Quote sei damit nur etwas geringer als der deutsche Durchschnitt.

Geflüchtete von 2015 und den Folgejahren, die unter der Kanzlerschaft von Merkel nach Deutschland kamen, sind laut Brücker besser integriert als frühere Asylsuchende. Nur etwa zehn Prozent leben noch in Gemeinschaftsunterkünften. „Sie performen sogar deutlich besser als die Wissenschaft und wir alle es 2015 erwartet hatten“, betonte er.

Experte stützt Merkel-Satz

International liegt Deutschland vor vielen europäischen Ländern, sagte Brücker. Er leitet den Forschungsbereich „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Gründe seien die starke Wirtschaft bis 2019, die nachhaltige Integrationsstrategie sowie Sprach- und Integrationskurse für viele Geflüchtete.

Beschleunigte Asylverfahren und eine breite Willkommenskultur würden diesen Erfolg unterstützen. Brücker stütz somit den einstigen Kurs von Merkel.

„Vermisse Empathie mit den Meschen“

Noch bessere Ergebnisse seien möglich, wenn Geflüchtete sofort Sprachkurse beginnen könnten und schnelle Integrationsberatung erhalten würden. Brücker empfiehlt außerdem, Arbeitsmarktkriterien bei der regionalen Verteilung zu beachten. So ließen sich drei bis fünf Prozentpunkte mehr Beschäftigung erreichen, was die Wirksamkeit von Merkels Ansatz weiter steigern würde.

Klagen über Überlastung in Kommunen sollten laut Brücker differenziert bewertet werden.

Die Infrastruktur sei heute immerhin deutlich besser vorbereitet als 2015. Er kritisierte, dass die ablehnende Haltung der Gesellschaft oft aus dem politischen Diskurs resultiere, obwohl knapp 85 Prozent der Geflüchteten von damals einen anerkannten Schutzstatus besitzen würden. „Ich vermisse manchmal die Empathie mit den Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind.“ (mit epd)

