Melania Trump erhält deutliche Warnung – „Vorsicht, SIE schnappt sich deinen Typen“

Donald Trump als gefragter Typ bei Frauen? Das kann man sich zumindest schwer vorstellen. Wenn man US-Comedian Jimmy Kimmel Glauben schenken darf, hat jedoch zumindest eine republikanische Politikerin ein Auge auf den ehemaligen US-Präsidenten geworfen.

Er warnt sogar Melania Trump in seiner Late-Night-Show: „Vorsicht Melania! Sie schnappt sich deinen Typen“. Dass es zwischen Melania Trump und ihrem Mann Donald nicht gerade vor Zuneigung knistert, wurde schon häufig spekuliert. Ist die Republikanerin also eine echte Gefahr für Melania?

Melania Trump von Comedian gewarnt

Der Comedian spricht zunächst über den Eklat um die US-amerikanische Politikerin Marjorie Taylor Greene. Die Republikanerin ist für den Bundesstaat Georgia ins Repräsentantenhaus gewählt worden und fiel in der Vergangenheit durch ultrarechte Positionen sowie die Verbreitung von Verschwörungserzählungen auf. In Sozialen Netzwerken zeigte sie zudem Unterstützung für die Idee der Exekution demokratischer Politiker.

----------------------------

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

----------------------------

Laut eigener Aussage unterstütze sie die rechtsextreme „QAnon“-Bewegung, die sich hauptsächlich über Internetforen verbreitet hat. Diese glaubt an eine satanische von Eliten gelenkte, weltweite Verschwörung, deren Mitglieder sich von Kinderblut ernähren. Dazu gesellen sich zahlreiche weitere abstruse Erzählungen. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-Un sei eigentlich von der CIA installiert, Angela Merkel mit Hitler verwandt, das Schulmassaker von Parkland, bei dem 17 Menschen starben, sei nur von Schauspielern inszeniert gewesen.

+++ Melania Trump betritt Wahllokal – und bricht diese wichtige Regel +++

Greene ist dabei nicht die einzige republikanische Politikerin, die sich positiv auf die Bewegung bezieht. Dem republikanischen Fraktionsvorsitzenden wurde es mit Greene nun jedoch offenbar zu bunt. Er bezeichnete sie, ohne direkt ihren Namen zu nennen, als „Krebsgeschwür“ für die republikanische Partei.

„Vorsicht, Melania. Sie schnappt sich deinen Typen.“

Gefundenes Fressen für Comedian Jimmy Kimmel, der bei „Jimmy Kimmel Live“ auch daran erinnerte, dass Greene einen Überlebenden eines Schulmassakers als „Feigling“ und „Idioten“ bezeichnete, der „wie ein Hund trainiert“ sei. „Sehr freundliche Dame, sehr freundlich“, so Kimmel sarkastisch. Dann schlägt er den Bogen zur Trump-Familie.

Comedian Jimmy Kimmel konnte sich eine Warnung an Melania nicht verkneifen. Foto: IMAGO / MediaPunch

------------------------

Mehr zur Trump-Familie:

Donald Trump: Harter Verdacht gegen Sohn Don Junior! Plante er den Ansturm auf das Kapitol?

Donald Trump: Krasse Wende vor Amtsenthebungsverfahren! Jetzt steht er ganz alleine da

Donald Trump bastelt an Comeback: Sein Racheplan für 2022 steht

------------------------

Kimmel: „Greene sagt, sie habe mit Donald Trump am Telefon gesprochen. Sie habe seine volle Unterstützung. Sie wollten sich demnächst sogar gemeinsam treffen.“ An Melania Trump spricht er daraufhin die folgende, wohl nicht ganz so ernst gemeinte Warnung aus: „Vorsicht, Melania. Sie schnappt sich deinen Typen.“

+++ Donald Trump: Lebensfremde Verkündung von Melania – Reaktionen sprechen für sich! „Zutiefst krank“ +++

Doch wer weiß: Vielleicht kommt ja am Ende tatsächlich zusammen, was zusammengehört. (dav)