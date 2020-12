„Maybritt Illner“ (ZDF): Ministerpräsident mit Knallhart-Ansage zum Lockdown-Ende – „Sehe gar keine Chance“

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlands, wurde am Donnerstagabend bei „Maybritt Illner“ zum Thema Lockdown sehr deutlich. Im ZDF-Talk sprach der Politiker über seine Einschätzung, wie es nach dem 10. Januar, das Datum, bis zu dem der harte Lockdown erst einmal geplant ist, weitergeht. Seine Einschätzung ist dabei alles andere als rosig.

Hans wandte sich zudem mit einem dringenden Appell für die Weihnachtstage an die Menschen. Und sprach bei „Maybritt Illner“ auch über mögliche härtere Maßnahmen, sollte es über die Weihnachtstage zu einem drastischen Anstieg kommen. Nein, der Politiker nahm dabei wirklich kein Blatt vor den Mund.

„Maybritt Illner“ (ZDF): Masken und Abstand auch 2021

Mit die lauteste Kritik am Kurs der Regierung und der Bundesländer in Sachen Corona gilt den kurzfristigen Ankündigung von Maßnahmen und der geringen Vorhersehbarkeit. Wer am Donnerstagabend bei „Maybritt Illner“ Tobias Hans zugehört hat, dürfte sich darüber jedoch nicht mehr beschweren.

Zum Thema „Corona verzeiht keine Fehler – was kommt nach dem Shutdown?“ waren neben Hans auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Medizinethikerin Christiane Woopen und der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit in die Sendung eingeladen. Zudem war zwischenzeitlich die Tübinger Ärztin Lisa Federle zugeschaltet.

Zunächst ging es um die Dauer der Impfstoffverteilung. Lauterbach hielt es dabei für durchaus möglich, dass im Sommer nicht jeder, der sich impfen lasse wolle, auch einen Impfstoff bekommen könne, sollten bis dahin nicht weitere Impfstoffe zugelassen worden sein. Deswegen werde man auch 2021 vermutlich „auf Masken und Abstände nicht verzichten“ können.

Ministerpräsident mit knallharter Lockdown-Ansage

Maybrit Illner will von Politiker Tobias Hans wissen, wie es nach dem 10. Januar in Deutschland weitergehen werde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der harte Lockdown vorerst geplant. Dass er an diesem Datum auch endet, hält Hans allerdings für nahezu ausgeschlossen.

Wenn er sich anschaue, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen und wie der R-Wert sich aktuell entwickle, „kann das Anfang Januar kaum der Fall sein.“ Mögliche Lockerungen setzten zudem voraus, „dass es an Weihnachten nicht zu einem starken Anstieg kommt, was ich momentan so nicht sehe.“ Dann wurde Hans richtig deutlich: „Deswegen sehe ich gar keine Chance, dass man am 10. Januar aus dem zweiten Lockdown wieder rauskommt. Das wird länger dauern.“

Eine klare Ansage, die wenig Hoffnung auf den beginnenden Januar macht. Zustimmung erhält er dafür von SPD-Politiker Karl Lauterbach: „Wir brauchen den harten Lockdown und ich würde sogar noch weitergehen, als wir das beschlossen haben. Ich würde den Lockdown so weit runterfahren, bis wir auf eine Inzidenz von 25 pro 100.000 pro Woche kommen. Das wäre meine Strategie. Das wir einmal Ruhe reinbringen und dass wir dann bis zur Durchimpfung das Geschehen kontrollieren können.“

Karl Lauterbach forderte einen konsequenten Lockdown bis zu einem Inzidenzwert von 25 pro 100.000 pro Woche. Foto: ZDF

„Werden über härtere Maßnahmen nachdenken müssen“

Zum Ende der Sendung griff Hans seine Sorgen für die Weihnachtsfeiertage noch einmal auf. Mit einem eindringlichen Appell sagt er: „Jeder der Weihnachten feiern möchte, mit unseren Lockerungen, also Leute dazu einladen, der muss quasi heute beginnen, sich selbst zu distanzieren und sich zurückzuziehen. Und wer diese Schutzwoche nicht hinbekommt, der sollte auch an Weihnachten lieber nicht andere zu sich einladen, das ist zu gefährlich.“ Er selbst werde auch lediglich mit seinem eigenen Hausstand feiern.

Sollte es den Menschen jedoch nicht gelingen, sich an Weihnachten zurückzuhalten, sehe der Januar sehr düster aus: „Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir über noch härte Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen nachdenken müssen, das muss jedem klar sein.“ (dav)

Die ganze Folge „Maybritt Illner“ findest du hier in der ZDF-Mediathek.