Maybritt Illner (ZDF): USA-Experte Claus Kleber mit Angst-Geständnis vor Wahl! „Wird in den Straßen nicht friedlich“

Puh, bei DIESEN Worten von Claus Kleber bekommt man definitiv Gänstehaut...

Maybritt Illner diskutiert mit ihren Gästen darüber, was passieren könnte, wenn Donald Trump im Amt bleiben sollte. Für ihren ZDF-Kollegen Claus Kleber wäre eine Wiederwahl Trumps nicht mal das Schlimmste. Der Moderator hat vor etwas anderem eine viel größere Angst.

Und diese Angst sei gar nicht mal so unberechtigt, wie er in der ZDF-Talkshow von Maybritt Illner gesteht.

Claus Kleber bei Maybritt Illner. Foto: ZDF-Mediathek

Maybritt Illner: Davor hat USA-Experte Claus Kleber richtig Angst

Moderator Claus Kleber ist ein USA-Kenner. Von 1986 an berichtete er über 15 Jahre als Korrespondent aus den USA, war auch noch bei den Terroranschlägen vom 11. September als Reporter im Land. Gerade weil er diese Erfahrung mitbringt, hat seine Einschätzung über die heutige Lage der USA kurz vor der Präsidentschaftswahl ein besonderes Gewicht.

----------------------------

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

----------------------------

Kleber ist ernsthaft in Sorge: Dieses Mal habe er „zum ersten Mal Angst“, gesteht er bei Maybritt Illner. Er befürchtet den „Zusammenbruch des gesellschaftlichen Systems“ in den Stunden, Wochen und Monaten nach einer chaotischen US-Wahl.

Die Verfassung sei uralt und das Verfahren undurchsichtig, man habe in der Geschichte immer wieder Einzelbestimmungen hinzugefügt für Sonderfälle. Kann dieses Konstrukt das nun aushalten? Möglicherweise ende alles damit, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Präsidentin werde.

-------------------------

Weitere News:

-------------------------

Claus Kleber in Sorge bei Maybritt Illner (ZDF): „Diesmal wird es in den Straßen nicht friedlich zugehen“

Dann zieht Kleber einen Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2000, die letztlich auch vor dem höchsten US-Gericht, dem Supreme Court, verhandelt wurde. Damals ging es um die Auszählung von Stimmen in Florida, dennoch sei alles zivilisiert geblieben. „Aber diesmal wird es in den Straßen der Städte und des Landes nicht mehr friedlich zugehen“, glaubt Kleber.

Das liege daran, dass Trump mit seinen Andeutungen an militante Gruppierungen wie den Proud Boys im TV-Duell „eine tiefe Unsicherheit“ verbreite. Der Präsident weigere sich, den Einsatz solcher Mittel abzulehnen.

-------------------------

Das sind die Proud Boys:

Die „Stolzen Jungs“ sind eine rechtsextreme und faschistische Männer-Gruppierung.

Sie wurde 2016 gegründet und ist neben den USA auch in Australien, Kanada und Großbritannien aktiv.

Donald Trump sagte im ersten TV-Duell gegen Joe Biden: „Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit“

-------------------------

Marina Weisband bei Maybritt Illner: Trump als „Messias“ für militante Gruppierungen

Publizistin und Grünen-Mitglied Marina Weisband befürchtet das auch: „Donald Trump hat absolut die Macht viele Bewaffnete in die Straßen zu bringen“, weil er um sich herum einen „politischen Kult“ aufgebaut habe. Sie erwähnt rassistische Gruppierungen und die Verschwörungstheoretiker von QAnon. Für diese Menschen sei Trump im Kampf Gut gegen Böse, im Duell gegen einen heimlichen Deep State, einen Staat im Staate, der Gute.

Marina Weisband zu Gast bei Maybritt Illner. Foto: ZDF-Mediathek

„Wenn wir uns vorstellen, eine so angespannte Atmosphäre: Ein Präsident, der alle Regeln brechen will, der auf gar keinen Fall freiwillig seinen Platz räumen will und der ein Messias ist für einen Kult, der bewaffnet ist, dann ist es einfach das Gesetz der großen Zahlen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwas passieren wird“, so ihre Sorge.

Grünen-Politikerin Marina Weisband @Afelia betonte bei #illner: Durch Entlarvung ist Trump nicht verwundbar. Nur neue politische Visionen für das 21. Jahrhundert und eine Politik, die das Leben der Menschen spürbar verbessere, könne helfen.

Die Sendung 👉 https://t.co/levxFMVJ4s pic.twitter.com/pxNUw7o681 — maybrit illner (@maybritillner) October 2, 2020

Autorin Hustvedt bei Maybritt Illner (ZDF): Bald keine Republik mehr

Die bekannte US-Schriftstellerin Siri Hustvedt teilt diese Sorgen. Der Flirt mit Neonazis und die Regierungspraxis von Trump haben ihre Meinung gefestigt, dass der Präsident ein „Interesse an einer anderen Regierungsform“ habe. „Noch weitere vier Jahre davon werden die Tendenz noch verstärken. Es könnte sein, dass wir keine Republik mehr haben.“

Trump agiere rhetorisch ähnlich wie NS-Propagandaminister Joseph Goebbels, denn er wiederhole „ständig Stereotypen, wieder und wieder und wieder“ und definiere damit Feindbilder, analysiert Hustvedt.