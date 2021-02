„Maybrit Illner“ (ZDF): Attacke gegen SPD-Politiker Karl Lauterbach – „nicht immer nur Bedenken!“

„Maybritt Illner“ (ZDF): SPD-Politiker Karl Lauterbach wird in der Talkshow von einem anderen Gast angegangen.

Auch am Donnerstag ging es bei „Maybrit Illner“ (ARD) erneut um die Corona-Pandemie in Deutschland.

Dabei ging die Meinung einiger Gäste der Sendung deutlich auseinander. So wurde SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bei „Maybrit Illner“ (ZDF) von einem Gast ziemlich angegangen.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Wie geht es in Deutschland weiter

In Deutschland ist die derzeitige Corona-Lage etwas unübersichtlich geworden. Auf der einen Seite steigen die Werte wieder an, auf der anderen werden Schulen geöffnet und es sind weitere Lockerungen des Lockdowns im Gespräch. Wie passt das zusammen? Diese Frage stellte Maybrit Illner ihren Gästen in der ZDF-Sendung. Konkret lautete die Fragestellung: „Lockern, aber sicher – geht das?“

---------------

Die Gäste bei „Maybrit Illner“ (ZDF) am 25. Februar:

Karl Lauterbach: Gesundheitsexperte und SPD-Politiker

Prof. Susanne Schreiber: Stellvertretende Vorsitzende Deutscher Ethikrat

Boris Palmer: Oberbürgermeister von Tübingen (Grüne)

Prof. Dr. Harald Lesch: Wissenschaftsmoderator, Autor und Astrophysiker

Dr. Isabelle Oberbeck: Amtsärztin und Leiterin Gesundheitsamt Weimar

---------------

Zu Beginn der Sendung machte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer klar, dass man seiner Meinung nach den Lockdown nicht einfach vier oder fünf Monate aufrecht erhalten könne. Bis dahin wären die Innenstädte „halb tot“. „Wir sollten nicht aus Angst vor dieser Mutante immer weitere Lockdown-Verlängerungen miteinander verabreden“, sagt der Kommunalpolitiker der Grünen.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Lauterbach fordert Lockdown-Verlängerung

Dem widerspricht SPD-Politiker Karl Lauterbach vehement. Er fordert eine Lockdown-Verlängerung um sechs bis acht Wochen. Dann könnte die Gruppe der 70- bis 80-Jährigen geimpft sein. Gegen ein Ende des Lockdowns ist auch Harald Lesch. „In die Lockerungen zu gehen bei steigenden Inzidenzzahlen, das sollte man auf keinen Fall tun“, sagt der Physiker.

---------------

Weitere Politik-News:

---------------

Neben den Impfungen wird auch viel Hoffnung in Corona-Schnelltests gesetzt. Karl Lauterbach hat da allerdings eine Befüchtung: „Viele dieser Tests haben nicht die Qualität“, so der SPD-Poltiker.

Zuvor hatte Palmer vorgeschlagen, negativ Getesteten beispielsweise den Besuch in Museen zu ermöglichen. Nach dem Einwand von Lauterbach reißt dem Grünen-Politiker die Hutschnur: „Man kann auch mal Lösungen vortragen – nicht immer nur Bedenken.“ Das seien alles lösbare Probleme.

„Maybrit Illner“ (ZDF): „Das war ein Riesenfehler“

Es gab aber sogar ein Thema bei dem sich die beiden Politiker einig waren: der Impfstoff von AstraZeneca. „Der Fehler bei AstraZeneca war, ihn nicht für die ab 65-Jährigen freigeben zu lassen. Wir sind mal wieder übervorsichtig“, stellte Boris Palmer klar. Und plötzlich stimmt Lauterbach einen versöhnlichen Ton an: „Eine Zulassung für über 65-Jährige wäre besser gewesen. Die Datenlage hätte das auch hergegeben. Das war ein Riesenfehler.“

„Maybrit Illner“ (ZDF): Grünen-Politiker Boris Palmer attackierte Karl Lauterbach. Foto: ZDF-Mediathek

Harald Lesch sieht darin aber nicht den einzigen großen Fehler: Man hätte bereits im Herbst mit niedrigen Zahlen einen Lockdown machen müssen. Der hätte dazu geführt, dass man heute in einer anderen Lage wäre.

Als Grund für die derzeitigen Aussagen einiger Politiker hat Lesch die diesjährigen Wahlen indentifiziert: „Ohne Wahlen wäre uns viel erspart geblieben.“ Er selbst würde sich auf jeden Fall mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. „Es ist grundsätzlich so, dass es besser ist geimpft zu sein, als nicht geimpft zu sein.“ Eine einhellige Meinung darüber, wie es in Deutschland weitergehen soll, findet diese Runde aber nicht mehr. (gb)

Die ganze Sendung gibt es in der ZDF-Mediathek zum nachschauen.