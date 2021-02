„Maybrit Illner“ (ZDF): Ex-Familienministerin warnt vor Lockdown-Folgen – „Bringt menschliches Leid mit sich“

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Es ist die wohl meistgeführte Diskussion seit Jahresbeginn: Der Corona-Lockdown gilt noch bis mindestens 14. Februar. Auch bei „Maybrit Illner“ im ZDF ist der Lockdown Thema. Dort wird die Frage diskutiert: „Keine Impfung, keine Lockerung – planlos in den Frühling?“

Besonders Kristina Schröder, CDU-Mitglied und ehemalige Familienministerin, spricht bei „Maybritt Illner“ mit deutlichen Worten über mögliche Gefahren, sollte der Lockdown während dem verzögerten Impfvorgehen verlängert werden.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Kristina Schröder wettert gegen #nocovid-Bewegung

Die Talkgäste bei „Maybrit Illner“ sprachen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Weil die Impfungen deutlich langsamer voran gehen als erwartet, drängt sich eine Verlängerung des Lockdowns für manche auf.

So findet Virologin Jana Schroeder am wichtigsten, die Infektionszahlen schnellstmöglich weiter zu senken, um den Mutationen Einhalt zu gebieten.

----------------

Die Gäste bei Maybrit Illner am Donnerstag:

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg

Kristina Schröder (CDU), ehemalige Familienministerin

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender

Jana Schroeder, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Stephan Pusch, Landrat Kreis Heinsberg

-------------

Sofort erhebt Kristina Schröder, CDU-Familienministerin von 2009 bis 2013, Einspruch gegen einen totalen Shutdown, wie er von der Initiative #ZeroCovid gefordert wird – die damit verbundenen Konzepte wie grüne oder rote Zonen tragen für sie „totalitäre Züge“. Sie wolle nicht in einem Land leben, das so etwas umsetze.

Bei „Maybrit Illner“ griff Ex-Familienministerin Kristina Schröder zu deutlichen Worten. Foto: ZDF

Auf die Frage Schroeders nach Alternativen stellt die Mutter von drei Kindern klar: „Ich glaube,dass wir derzeit viele Instrumente neben der Straße liegen lassen, immer nur in Lockdown-Logiken denken können.“

Die 43-Jährige fordert mehr Schnelltests, „eine App, die nicht durch einen paranoiden Datenschutz kastriert ist und wirklich was kann“, Luftreinigungsgeräte, eben „Instrumente der Neuzeit“. Sie findet, „dass wir zu stark auf Instrumente des Mittelalters eingehen.“

„Maybrit Illner“ (ZDF): Ex-Familienministerin warnt vor Lockdown-Folgen

Vor allem rückt Kristina Schröder ein Thema in den Mittelpunkt, das ihrer Meinung nach zu wenig Beachtung findet. Die Auswirkungen der geschlossenen Schulen auf die Kinder. „Wir müssen sehen, was es für die Schüler bedeutet, die jetzt seit Monaten keinen Unterricht mehr hatten“, so Schröder. „Die entscheidenden Entwicklungsimpulse kommen nicht von den Eltern, die kommen von den Gleichaltrigen!“

--------------

Das ist Maybrit Illner:

Die 56-Jährige ist in der DDR aufgewachsen.

Ihre Karriere beim ZDF begann als Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins.

Im Jahr 1999 übernahm sie die Talksendung „Berlin Mitte“, die 2007 in „Maybrit Illner“ umbenannt wurde.

Illner war Co-Moderatorin aller TV-Kanzlerduelle seit 2002.

Sie ist in zweiter Ehe mit dem Top-Manager René Obermann verheiratet.

---------------

Unterstützung bekam sie vom Heinsberger Landrat Stephan Pusch, der warnte: „Bei Kindern verändert sich das kindliche Sozialverhalten teilweise irreparabel. Bestimmte Nerven werden gar nicht mehr angesprochen und können auch nicht mehr ohne weiteres aktiviert werden.“

Bei „Maybrit Illner“ diskutierten Peter Tschentscher, Jana Schroeder, Markus Söder, Stephan Pusch und Kristina Schröder. Foto: ZDF

Schröder ging noch einen Schritt weiter: „Wir hören, dass die Magersucht bei den Jugendlichen ansteigt. Wir wissen, dass Magersucht eine Krankheit ist, die bei zehn bis fünfzehn Prozent zum Tod führt. Lockdown bringt menschliches Leid mit sich, und bedeutet wahrscheinlich auch Tote!“

------------

------------------

Markus Söder versucht zu beschwichtigen, wiederholt, dass man natürlich die Schulen schnellstmöglich wieder öffnen möchte. Der CSU-Chef betont bei „Maybrit Illner“ aber auch: „Man kann mit Corona keinen Deal machen“. Man werde lockern, wenn die Zahlen niedrig genug sind. (kv)

Die ganze Sendung „Maybrit Illner“ kannst du in der ZDF Mediathek nachschauen.