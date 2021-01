Maybrit Illner (ZDF): „Ich habe Angst!“ – Grünen-Politiker macht persönliches Impf-Geständnis

„Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren?“ will Maybrit Illner am Donnerstagabend von ihren Gästen wissen. Mit dabei ist auch eine Legende der Grünen: Daniel Cohn-Bendit.

Der langjährige EU-Parlamentarier bekennt in der Talksendung von Maybrit Illner offen seine persönlichen Ängste in der Corona-Krise.

Maybrit Illner (ZDF): „Ich habe Angst“ – Persönlicher Moment in Corona-Talk

Bei Maybrit Illner geht es insbesondere um den Impfstoffmangel in der EU. Ausgerechnet Großbritannien macht es dem europäischen Festland vor, wie man weitaus mehr Corona-Impfstoff beschaffen und verteilen kann.

------------.

Die Gäste bei Maybrit Illner (ZDF) am 28. Januar:

Peter Altmaier (CDU): Bundeswirtschaftsminister

Daniel Cohn-Bendit (Grüne): ehemaliger EU-Abgeordneter

Christian Lindner (FDP): Partei- und Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Tonia Mastrobuoni: deutsch-italienische Journalistin

Diana Zimmermann: Leiterin des ZDF-Studios in London

Cathryn Clüver Ashbrook: deutsch-amerikanische Politologin

------------.

Moderatorin Maybrit Illner und Grünen-Legende Daniel Cohn-Bendit. Foto: ZDF-Mediathek

Maybrit Illner (ZDF): Triumph des Brexit-Lagers wegen Impf-Desaster?

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Studios in London berichtet über die britische Impfkampagne. Tatsächlich sei es für das Brexit-Lager „ein Fest“, dass die EU von Impfstoffhersteller AstraZeneca hingehalten werde. Selbst bei der britischen Regierung klinge „zarte Schadenfreude" durch.

Boris Johnson brauche allerdings auch dringend Werbung für den Brexit, „der läuft nämlich überhaupt nicht gut“, weiß Zimmermann. „Die Tatsache, dass die Impfungen jetzt gut sind, ist das, was er permanent nach vorne zieht und unterstreichen möchte. Denn es ist das erste Mal, dass der Geist des Brexit, dieser Gedanke – wir sind besser und schneller als die Europäer und kommen deswegen auch besser ohne sie klar – tatsächlich funktioniert.“

Was funktioniert in Großbritannien besser?

Diana Zimmermann @dianayz , Leiterin ZDF-Studio London, über die britische Impfkampagne, die anhaltende Coronakrise im Vereinigten Köngreich und über ein Fest für Brexit-Anhänger.

Die ganze #illner Sendung

👉 https://t.co/DEInBBJsae pic.twitter.com/T7jxkWGsKN — maybrit illner (@maybritillner) January 29, 2021

Nach der Notzulassung in Großbritannien und dem Beginn der Impfkampagne am 8. Dezember sei der Prozess nun richtig ins Rollen gekommen. „Es wird mit aller Kraft voraus geimpft. Es sind im ganzen Land Impfzentren eröffnet worden. Das Militär ist heran geholt worden, hat organisiert, medizinisches Personal auch bereitgestellt. Ein ganzes Herr an Freiwilligen wurde rekrutiert, die so einen kleinen Kurs bekommen haben, wie man das macht. Die Impfbereitschaft ist sehr viel größer in Großbritannien – das muss man dazu auch noch einmal sagen. Und insofern läuft das hier ganz hevorragend“, meldet die ZDF-Journalistin aus London.

--------------

Weitere Artikel über die ZDF-Sendung Maybrit Illner:

--------------

Zimmermann spricht gleichzeitig aber auch die miserable Bilanz des Corona-Krisenmanagements 2020 in Großbritannien an, mit sehr hohen Todeszahlen von bereits über 100.000. Der glühende EU-Verfechter Cohn-Bendit geht da mit: „Großbritannien hat ein katastrophales Gesundheitssystem, katastrophale Zahlen! Jahrzehnte wurde dieses Gesundheitssystem zu Grunde gerichtet.“

Jedoch hätten die Briten schon im Zweiten Weltkrieg „in Gefahren höchster Not“ eine starke Mobilisierung bewiesen, so Cohn-Bendit. Das sei eben„british spirit“, eine nationale Eigenschaft. So könne Europa aber nicht handeln. Vielmehr fordert er von einem anderen Studiogast, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, eine Notstandsverordnung für die Impfstoff-Produktion.

--------------

Das ist Maybrit-Illner-Gast Daniel Cohn-Bendit:

Seine Eltern mussten 1933 von Berlin nach Paris flüchten, weil sein Vater einer jüdischen Familie entstammte.

Der Deutsch-Franzose wurde in der 68er-Bewegung in Paris bekannt.

Nach den Unruhen im Mai 1968 wurde er aus Frankreich ausgewiesen und engagierte sich in den 1970er-Jahren in der linksradikalen Frankfurter Sponti-Szene.

Von 1994 bis 2014 saß er für die Grünen im Europäischen Parlament.

--------------

Cohn-Bendit bei Maybrit Illner: „Ich habe auch Angst! Ich bin 75, ich möchte geimpft werden“

Zum Ende der Sendung macht Cohn-Bendit ein persönliches Geständnis: „Ich finde es richtig, dass wir Angst haben. Ich habe auch Angst! Ich bin 75, ich möchte geimpft werden. Und ich will, dass der Altmaier mir bald meine Impfungen gibt. Der soll mal spuren! Das ist doch klar“, sagt er, jedoch auch mit einem Lächeln auf den Lippen.

Europa insgesamt jedoch habe aber das beste Gesundheitssystem weltweit. Zwar sei zu wenig investiert worden, aber verglichen mit der Welt sei er froh, in Europa zu leben, unterstreicht der Alt-Grüne.

--------------

Weitere Politik-Nachrichten: