Maybrit Illner (ZDF): AfD-Politiker Chrupalla lobt ausgerechnet SIE

Bei Maybrit Illner (ZDF) ging es am Donnerstag mal wieder hoch her.

Im Mittelpunkt stand bei Maybrit Illner (ZDF) erneut die Corona-Pandemie, mit einem Fokus auf deren Folgen sowie einem Blick auf die Corona-Demonstranten und die AfD. Deren Vertreter sprach ein überraschendes Lob aus.

Maybrit Illner (ZDF): Eine explosive Mischung

Das Thema bei Maischberger (ZDF) lautete bei dieser Sendung: „Rechts, links, quer – wer profitiert von Angst und Spaltung?“ Um über dieses Thema zu diskutieren wurden Personen aus den verschiedensten politischen Lagern eingeladen.

Das waren die Gäste bei Maybrit Illner:

Herbert Reul (CDU): Innenminister in NRW

Tino Chrupalla (AfD): Bundesvorsitzender

Sahra Wagenknecht (Linke): Volkswirtin

Georg Mascolo: Journalist

Matthias Jung: Forschungsgruppe Wahlen

Besonders bei einem Blick auf die eingeladenen Politiker könnte man meinen, dass es zu einigen hitzigen Diskussionen kommt. Immerhin waren mit Sahra Wagenkencht und Tino Chrupalla zwei Politiker eingeladen, deren Parteien fur grundsätzlich gegensätzliche Politik stehen.

Maybrit Illner (ZDF): NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich nicht gerade diskussionsfreudig. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

Zu Beginn ging es thematisch erstmal um den AfD-Parteitag in Kalkar. Auf welcher Seite innerhalb der AfD Tino Chrupalla stehe, wollte Maybrit Illner wissen. Dieser behauptete, dass er die gesamte Partei vertreten würde – und gab sich diplomatisch. Anschließend geht es dann zu dem Hauptthema der Sendung.

Maybrit Illner (ZDF): Sahra Wagenknecht – „Wir haben keine funktionierende Demokratie“

Nun kam auch Sahra Wagenknecht zu Wort. Sie kritisierte besonders die wirtschaftlichen Maßnahmen der Bundesregierung. Ihrer Meinung nach würden die Gelder falsch verteilt werden. „Natürlich haben wir keine Corona-Diktatur. Aber man muss natürlich auch sagen: Wir haben keine funktionierende Demokratie“, so Wagenknecht. Ihrer Meinung nach würden „wirtschaftliche Interessengruppen“ mehr Einfluss auf die Politik haben, als die „normalen Bürger“.

Maybrit Illner (ZDF): Sahra Wagenknecht teilte besonders gegen Herbert Reul aus. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

Das kann NRW-Innenminister Herbert Reul nicht einfach so stehen lassen. Er widerspricht Wagenknecht und behauptet, dass sie nun wieder eine „Kapitalismuskritik“ aus der Debatte mache. Die Politikerin betont aber nochmals, dass die Milliardenhilfen nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert seien.

Maybrit Illner (ZDF): AfD-Politiker Chrupalla lobt ausgerechnet SIE

Nun schaltet sich auch der AfD-Politiker wieder in die Diskussion ein. Aber er attackiert nicht Sarah Wagenknecht, sondern lobt sie zu: „Was wir im Bundestag erlebt haben, da muss ich Frau Wagenknecht absolut Recht geben“, so Chrupalla im Bezug auf die Durchsetzung des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes. Auch sie hatte zuvor Kritik an der Art und Weise, wie die Bundesregierung mit der Corona-Krise umgeht, geübt.

Tino Chrupalla lobte Wagenknecht für ihren Standpunkt. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

Erstaunt dürften einige Zuschauer festgestellt haben, dass eine Linke-Politikerin von einem AfD-Politiker gelobt wurde. Das ist nun wirklich nicht alltäglich.

Den Rest der Sendung geht es dann hauptsächlich um die AfD selbst – und warum sie von der Coronakrise nicht profitieren könne. Wahlforscher Matthias Jung hat sich intensiv mit der Wählerschaft der Partei auseinandergesetzt und analysiert, dass die derzeitige Situation für die AfD gar nicht so einfach sei. Die Zustimmung für die Partei leide beispielsweise unter den internen Streitigkeiten. „Es hängt auch immer vom Thema ab, auf das sich die AfD gerade stützt. Da ist das Corona-Thema nicht ganz so arg geeignet“, so Jung.

Mehr über Maybrit Illner:

Die 55-Jährige wurde in Ost-Berlin geboren und begann ihre TV-Karriere noch in der DDR.

Nach der Wende war sie lange Zeit im „ZDF-Morgenmagazin“, später dann auch im „heute-journal“.

Im Oktober 1999 übernahm sie den Polit-Talk „Berlin Mitte“, der 2007 in ihren Namen umbenannt wurde.

Sie war Co-Moderatorin der TV-Kanzlerduelle zur Bundestagswahl seit 2002.

---------------

Letztlich wird von der Sendung nicht all zu viel hängen bleiben. Auch wenn die Einladung der Gäste für viel Spektakel hätte sorgen können, so blieb es doch recht ruhig. Am vehementesten widersprachen sich Sahra Wagenknecht und Herbert Reul.

Der NRW-Innenminister fiel auch durch die folgende Aussage auf: „Die allermeisten Menschen gehen nicht auf die Straße, die allermeisten Menschen verhalten sich ordentlich.“ Woraufhin Wagenknecht etwas ironisch fragte: „Ist man eigentlich noch ein ordentlicher Staatsbürger, wenn man in dieser Situation auf die Straße geht?“ (gb)