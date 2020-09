Maybrit Illner (ZDF): Ärztin fordert DIESE Corona-Testmöglichkeit

Auch bei Maybrit Illner (ZDF) war das Thema in dieser Woche wieder das Corona-Virus.

Schließlich wütet dieses weiterhin in der Welt. Zuletzt stiegen die Zahlen auch in Deutschland deutlich an. Bei Maybrit Illner (ZDF) wurde diesmal darüber diskutiert, ob der Herbst, der in dieser Woche begonnen hat, zum Risiko werden kann. Der Sommer, in dem man locker draußen im Freien die Zeit verbringen konnte, ist vorbei. Die Temperaturen fallen, die Zahlen steigen aber.

Eine Ärztin, die zu Gast in der Sendung war, zählt derzeit täglich so viele Infizierte wie nie zuvor. Sie fordert nun deshalb DIESE Testmöglichkeit.

Maybrit Illner (ZDF): Ärztin fordert DIESE Testmöglichkeiten

Unter den Gästen war auch Sibylle Katzenstein. Die Allgemeinmedizinerin bietet in ihrer Schwerpunktpraxis in Berlin Corona-Tests ohne Termin an.

Das ist Maybrit Illner:

Die 55-Jährige wuchs in der DDR auf und begann dort ihre Karriere als Journalistin.

Nach der Wende gehörte Illner zum Team des „ZDF-Morgenmagazins“ und übernahm dann 1999 die Sendung „Berlin Mitte“.

Im Jahr 2007 wurde der Titel der Sendung in ihren eigenen Namen umgewandelt.

In zweiter Ehe lebt Illner mit René Obermann zusammen, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom und heutigen Verwaltungsrat-Chef der Airbus SE.

In den letzten Tagen und Wochen sind es deutlich mehr Menschen geworden, die sich testen lassen möchten. In ihrer Praxis zählt Katzenstein jetzt täglich 85 Infizierte: „So viele hatte ich noch nie. Die Schlange vor meiner Praxis ist 200 Meter lang.“

Die 53-Jährige kritisiert die politischen Entscheidungsträger: „Ich verstehe nicht, warum es so schwer gemacht wird, sich testen zu lassen!“

Bei ihr komme jeder ohne Anmeldung dran. Das dauere natürlich. Aber die Leute würden sich testen wollen. Eine Bereitschaft der Menschen sei da. Deshalb fordert sie Test-Kits für Zuhause.

So würden Fahrten etwa im ÖPNV entfallen. Dort herrsche schließlich eine entsprechende Ansteckungsgefahr. Sibylle Katzenstein fordert daher: „Der Test muss zum Patienten und nicht umgekehrt!“

Maybrit Illner: Ärztin widerspricht Bürgermeister Müller

Ebenfalls mit in der Runde: Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister. Als es um das Thema Einsicht von partyfreudigen Menschen geht, hat er nicht viel Vertrauen in deren Einsicht. Auf illegalen Treffen will er mit Polizeieinsätzen „verschärft reagieren“.

Ärztin Katzenstein sieht darin aber nicht die richtige Reaktion: „Ich befürchte, dass die Leute dann gar nicht mehr zur Testung kommen“, warnt sie. „Die machen Party, und dann gehen sie nach Hause und testen nicht.“

Hoffentlich wird sie Unrecht behalten. Außerdem in der Runde waren: Volker Wissing, neuer Generalsekretär der FDP, Virologin Prof. Ulrike Protzer, Ute Teichert, Bundesvorsitzende der Ärzte in den Gesundheitsämtern, und Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann. Die ganze Sendung gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen.