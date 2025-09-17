Unterschlupf bei Putin? Millionen-Betrüger Marsalek offenbar entlarvt

Seit Jahren suchen Sicherheitsbehörden nach Jan Marsalek. Neue Recherchen zeigen, dass der Ex-Wirecard-Chef in Russland enge Kontakte pflegt. Nach seiner Flucht aus Österreich soll er in Moskau leben und weiterhin enge Verbindungen zum Geheimdienst FSB unterhalten.

Das berichten „Spiegel“, ZDF, „Standard“, „PBS Frontline“ und „The Insider“. Marsalek lebt demnach in Moskau unter mehreren falschen Identitäten. Eine zentrale Rolle spielt der Name Alexander Nelidow. Offiziell handelt es sich um einen ukrainischen Staatsbürger, doch Recherchen zeigen, dass diese Person nie existierte.

Suche nach Marsalek: Recherche deckt mehrere gefälschte Identitäten auf

Insgesamt soll Marsalek mindestens sechs falsche Identitäten genutzt haben. Besonders auffällig ist die Verbindung zur angeblichen ukrainischen Figur Nelidow. Dieser soll einen russischen Pass im Zuge der Annexion des Donbass erhalten haben. Die Medienrecherche widerlegt jedoch die Existenz dieses Mannes. Marsalek nutzte diese Legende gezielt, um verdeckt zu leben.

Darüber hinaus soll der ehemalige Wirecard-Manager weitere Kontakte zum Inlandsgeheimdienst FSB aufgebaut haben. Der Geheimdienst brachte ihn 2020 offenbar über Belarus nach Russland. Seitdem hält Marsalek den Kontakt aufrecht. Zwischen Januar und November 2024 wurde seine Handynummer über 300 Mal nahe der FSB-Zentrale geortet.

Beziehung mit russischer Agentin?

Zudem legt die Recherche nahe, dass Marsalek eine Beziehung mit einer russischen Agentin führt. Auffällig ist auch seine Nähe zu den besetzten Gebieten in der Ukraine. Mindestens fünf Reisen führten ihn auf die Krim. Fotos in Kampfmontur lassen darauf schließen, dass er für Russland am Krieg teilnahm.

Marsalek tauchte 2020 unter und steht seitdem auf internationalen Fahndungslisten. Ihm wird vorgeworfen, bei Wirecard Bilanzen in Millionenhöhe gefälscht zu haben. Bereits in seiner Zeit beim Zahlungsdienstleister unterhielt er enge Kontakte zu russischen Geheimdiensten. Diese Verbindung prägt offenbar sein Leben bis heute.

