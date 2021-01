Markus Söder überrascht mit DIESEM Bild – „Da geht einem das Herz auf“

Markus Söder hat ein ganz besonderes Foto in den sozialen Medien geteilt.

Über die Politik von Markus Söder (54, CSU) lässt sich – wie bei jedem anderen Staatsmann oder -frau auch – streiten.

Doch jetzt hat Markus Söder (CSU) in den sozialen Medien ein Bild mit einem Spruch veröffentlicht, der tatsächlich unanfechtbar sein dürfte. Zumindest für alle, die Hunde mögen!

Markus Söder überrascht mit Foto

Es handelt sich um „schöne Nachrichten in schwerer Zeit“, wie der CSU-Mann schreibt. Dazu postet er ein Foto, bei dem nicht nur Tierfreunden das Herz aufgeht. Darauf zu sehen: ein niedlicher, flauschiger Welpe. Mit schwarzem Fell, Stupsnase und großen, unschuldigen Kulleraugen. So süß!

„Sie ist eine süße junge Hundedame. Da geht einem das Herz auf“, meint Söder über den Hund namens Molly. Wir können nicht widersprechen!

Das ist Markus Söder:

geboren am 5. Januar 1967 in Nürnberg

seit März 2018 Ministerpräsident von Bayern

seit Januar 2019 CSU-Parteivorsitzender

hat schon zu Beginn der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen in Bayern verhängt

hat 2018 Horst Seehofer zugestimmt, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre

Im Herbst 2019 trauerte der CSU-Politiker noch um seine verstorbene Hündin Fanny. Den schmerzlichen Verlust der Hundedame hat er anscheinend verarbeitet, gemeinsam mit Frau Karin Baumüller-Söder (47) entschied er sich erneut für tierischen Familienzuwachs.

So reagieren die Facebook-Fans

Die niedliche schwarze Fellnase verzaubert nicht nur Familie Söder, sondern auch viele Fans in den sozialen Medien:

„Hübsche Maus, die kleine Molly.“

„Wunderschön. Viel Freude und Spaß und vor allen Dingen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

„Sooo süß. Viel Spaß und gute Nerven in der ersten turbulenten Zeit.“

„Och, ist die süß! Ausgleich ist wichtig, Tiere sind ein großer Helfer heute.“

Markus Söder hat im Jahr 2020 eine Tierpatenschaft für Hundedame Linda im Tierheim Feucht übernommen. Foto: imago images / Bayerische Staatskanzlei

Nicht alle der Kommentatoren sind jedoch erfreut. Statt gute Wünsche zu hinterlassen, empfehlen sie dem Welpen und seinem Herrchen den Besuch einer Hundeschule.

Doch es gibt ein Problem, welches die Corona-Regeln in Bayern bedingen, schreibt eine Frau: „Jetzt am besten in eine Hundeschule für eine gute Sozialisierung und schwupps merken Sie, dass die leider geschlossen hat...“

Ein anderer Fan spielt auf die nächtliche Ausgangssperre aus, von der Gassigeher mit ihren Tieren ausgeschlossen sind: „Damit Sie auch nach 21 Uhr noch raus dürfen?“ (vh)