SPD: Markus Söder giftet gegen Olaf Scholz – und wird prompt entlarvt: „1:0 für ...“

Die SPD geht mit Olaf Scholz in den nächsten Bundestagswahlkampf. Dass der Hanseat am Montag als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten präsentiert wurde, veranlasste Markus Söder zu einer giftigen Reaktion.

Doch die Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten - und sie stellte den bayerischen Ministerpräsidenten bloß. Schließlich bewegt er sich hier auf ganz dünnem Eis!

Bundestagwahl 2021: Olaf Scholz ist SPD-Kanzlerkandidat – Söder giftet aus München

Kurz nachdem die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken mit Finanzminister Olaf Scholz vor die Presse traten, gab es schon eine Reaktion von Ministerpräsident Markus Söder. Dem CSU-Politiker passte der überraschende Coup der Sozialdemokraten so gar nicht.

Am Ende einer Pressekonferenz zur Coronavirus-Lage im Freistaat Bayern teilte Söder aus: „Kein Mensch in Deutschland hat Verständnis dafür, dass wir jetzt über Wahlkampf reden.“ Der Zeitpunkt der Nominierung sei "verheerend", denn das Land befinde sich noch mitten in der Corona-Krise.

SPD präsentiert Scholz als Kanzlerkandidat - Söder: Zeitpunkt in Corona-Krise ist „verheerend“

Auch auf Twitter legte Söder nochmal nach: „Natürlich entscheidet die SPD souverän über ihre Kandidaten. Aber ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Start in den Wahlkampf? Wir müssen gemeinsam die Corona-Herausforderung bewältigen. Über ein Jahr Dauerwahlkampf würde die Zusammenarbeit in der Groko deutlich erschweren.“

Bundestagswahl 2021: Ist Söder nicht selbst schon im Kanzler-Wahlkampf – zumindest heimlich?

Diese Position kann man vertreten – doch was macht Söder eigentlich selbst? Mehrere Twitter-Nutzer erinnerten sich an den prunkvollen Empfang von Kanzlerin Angela Merkel im Juli am Chiemsee. Die Schifffahrt auf die Herreninsel, die Kutschfahrt zum Schloss und die anschließende Kabinettssitzung in der dortigen Spiegelgalerie, an der die Bundeskanzlerin mit Söder teilnahm. Imposante Bilder für die Kamerateams. Eine perfekte PR-Inszenierung, die Söder direkt an der Seite von Amtsinhaberin Merkel zeigte – als ihr Thronerbe?

Das ist Markus Söder

Söder ist seit 2018 Ministerpräsident des Freistaates Bayern.

Lange musste der 53-jährige Franke auf dieses Amt hinarbeiten.

Bereits seit 2007 war er Minister in Bayern, doch sein Widersacher Horst Seehofer versperrte ihm über ein Jahrzehnt lang den Weg in die Staatskanzlei.

Öffentlich bestreitet er, bei der Bundestagswahl 2021 als Kanzlerkandidat der Union antreten zu wollen: „Mein Platz ist in Bayern.“

Zusammen mit seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder hat er eine Tochter und zwei Söhne. Darüber hinaus ist er noch Vater einer unehelichen Tochter.

Söder attackiert Scholz - die prompte Retourkutsche kommt ausgerechnet aus der FDP

Daher kam sogar aus den Reihen der FDP am Montag prompt eine entsprechende Gegenattacke. Der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle antwortete auf den Tweet Söders mit einem Foto von der Chiemsee-Rundfahrt. Seine Botschaft: Befindet sich etwa Söder nicht längst schon selbst (heimlich) im Wahlkampf? Versucht er sich seit der Corona-Krise nicht selbst im Schatten von Laschet, Merz und Spahn als Kanzler-Alternative in Stellung zu bringen?

„1:0 für Konstantin“ antwortet begeistert ein SPD-Mitglied auf Twitter. Ob sich da etwa eine neue sozial-liberale Nähe anbahnt?

Derweil antwortete auch die SPD-Vorsitzende Esken auf die Kritik aus München. Die SPD habe nach der Kandidaten-Entscheidung „den Kopf frei für die wichtigen Dinge“, eben auch für die Corona-Herausforderungen.

