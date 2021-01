Markus Söder mit Spitze gegen Laschets Rede auf Parteitag: „Inszenierung“

Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist entschieden: Am Ende wählten die 1001 Delegierten auf dem ersten digitalen Parteitag Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW. Dabei könnte auch die Rede von Laschet eine Rolle gespielt haben, welche viele als deutlich stärker und vor allem emotionaler wahrgenommen hatten, als die seiner Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

Das ist wohl auch nicht Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, entgangen. Markus Söder konnte sich am Montag in einem Podcast eine Spitze gegen die Vorstellung Laschets nicht verkneifen und sprach sogar von einer „Inszenierung“.

Markus Söder: Bezog sich diese Laschet Ansage auf den Ministerpräsidenten?

Laschet hatte am Samstag bei seiner Rede den Zusammenhalt der Partei beschworen, um Vertrauen in ihn gebeten. Der erzählerische Rahmen: Sein Vater, der Bergmann, der seinem Kumpel vertrauen musste, ganz egal wie der aussah oder wo er herkam. Zum Abschluss hielt Laschet dann die Bergmanns-Erkennungsmarke seines Vaters in die Kamera, die er ihm als Glücksbringer mitgegeben hatte.

Armin Laschet mit der Erkennungssmarke seines Vaters als Glücksbringer. Foto: mago images / osnapix

Der hatte seine Wirkung nicht verfehlt: In der Stichwahl setzte sich Armin Laschet gegen Friedrich Merz durch. Neben dem Glücksbringer seines Vaters blieb auch dieser Satz in Erinnerung: „Ich bin nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet.“

+++ Bundestagswahl: So viele Deutsche rechnen mit Wahlbetrug – wie Donald Trump! +++

Etwa eine Spitze gegen CSU-Mann Markus Söder? Der hatte sich schließlich schon mehrfach selbst ins Rampenlicht gestellt – ob gekonnt oder nicht liegt wohl im Auge des Betrachters. Besonders prägnant ist da natürlich die Präsentation der Weltraummission „Bavaria One“ mit seinem Konterfei im Logo.

Markus Söder erhielt für sein Weltraumprogramm zum Teil deutliche Kritik. Foto: imago images / ZUMA Press

Journalist Gabor Steingart hat in seinem Podcast „Morning Briefing“ bei Markus Söder nachgefragt, ob er Laschets Aussage auch auf sich bezogen habe. Der bayrische Ministerpräsident kontert sofort.

Laschet Vorstellung laut Söder „Inszenierung“

Söder: „Ich glaube eher, dass es eine Untertreibung war. Wenn ich die drei Vorstellungen sehe, dann war die einzige, die schon eine wirkliche Inszenierung war, die von Armin Laschet. Ich glaube, diese Unschuldsthese ist seit Samstag widerlegt.“

"Die einzige Vorstellung, die eine wirkliche Inszenierung war, war die von @ArminLaschet." @CSU-Chef @Markus_Soeder spricht im Podcast über den neuen @CDU-Chef, die innerparteiliche Geschlossenheit und die Frage der Kanzlerkandidatur. Jetzt hören👉🏻 https://t.co/zVFjVsYD5o pic.twitter.com/4mZXAOsgjO — Gabor Steingart (@gaborsteingart) January 18, 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass der CSU-Politiker bei der Rede Laschets von einer Inszenierung sprach. Auch gegenüber dem ZDF sagte Söder: „Ich fand die Inszenierung war heute eigentlich schon ganz gelungen.“ Er habe den Eindruck, Laschets Mitbewerber seien sogar ein bisschen überrascht über den cleveren Zug mit der Münze seines Vaters gewesen. „Insofern glaube ich, kann Armin schon sehr gut Inszenierung“, so Söder.

-----------------------------

Mehr zu Markus Söder:

„Anne Will“ (ARD): Markus Söder pennt bei DIESER Frage völlig – und gibt kuriose Antwort

Markus Söder überrascht mit DIESEM Bild – „Da geht einem das Herz auf“

CSU: Top-Virologe ärgert sich über Söder-Partei – ohne viele Worte

-----------------------------

Aktuell läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet hinaus, wenn es um den Posten als Kanzlerkandidat in der Union geht. Wann eine Entscheidung fallen soll, liest du hier. (dav)