Markus Söder privat: Ein Foto offenbart, was sich wirklich in ihm abspielt

So kennt man den selbstbewussten Machtmenschen Markus Söder eigentlich gar nicht. Betrübt, melancholisch, traurig.

Am Mittwoch jedoch offenbart der CSU-Politiker, was sich privat in ihm abspielt. Der bayerische Ministerpräsident postete ein Bild mit emotionaler Botschaft auf Instagram.

Markus Söder postet Foto und zeigt sich emotional – „Heute hätte mein ...“

Es ist ein Foto aus seiner Kindheit. Markus Söder ist hier noch ein kleiner Bub und sitzt auf dem Schoß seines Vaters Max. Beide blicken in die Kamera. Mit dem Bild erinnert der 53-Jährige an seinen verstorbenen Vater, der an diesem Tag 90 Jahre alt geworden wäre. Dazu richtet der Spitzenpolitiker einen nachdenklichen Appell an seine Instagram-Fans.

Söder lässt durchblicken, dass er seinem Vater dankbar ist, auch wenn er in seiner Kindheit wohl versuchte, sich von ihm abzugrenzen: „Er war Maurermeister, ein Kind seiner Zeit und ein guter Vater. Söhne wollen als Kinder immer anderes werden als ihre Väter. Dabei sind sie, trotz unterschiedlicher Umstände und Zeiten, viel ähnlicher als sie zugeben.“

Markus Söder: Privater Einblick in seine Familie – und ein trauriger Appell an alle

Dann bittet er seine Instagram-Fans darum, sich um die eigenen Familien zu sorgen: „Kümmern wir uns immer um unsere Eltern im Leben, denn später können wir sie nur noch vermissen.“ Sein Vater verstarb 2002, seine Mutter Renate bereits 1994.

Ein privater Einblick in das Privatleben Söders, der in der Corona-Krise zu einem der beliebtesten Politiker Deutschlands wurde und nun als Kanzlerkandidat der Union heiß gehandelt wird.

Söders Instagram-Fans sind jedenfalls bewegt von den Zeilen. Sie antworten in den Kommentaren unter anderem das:

„Er wäre sehr stolz auf Sie und Ihre Arbeit.“

„Den letzten Satz sollten wirklich alle beherzigen, die noch die Gelegenheit haben.“

„Sehr liebevolle Worte finden Sie für Ihren Papa, lieber Herr Ministerpräsident!“

„Schön geschrieben.“

Söder kann aber auch ordentlich austeilen – etwa gegen Olaf Scholz

Weniger sanftmütige Worte fand Markus Söder dagegen zur Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Er teilte richtig aus. (mag)