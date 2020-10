Markus Söder: FDP-Vergleich lässt Lindner toben – „Was hat die Corona-Politik mit Söder gemacht?“

Die Corona-Krise sorgt offenbar auch in der Politik für erhitzte Gemüter. Am Montag hatte Markus Söder (CSU) die FDP scharf attackiert. Reaktionen von FDP-Politikern ließen nicht lange auf sich warten. Christian Lindner äußerte sich deutlich.

Eigentlich sollten in der Corona-Krise alle an einem Strang ziehen. Doch wie in der Bevölkerung gehen auch in der Politik die Meinungen darüber, wie man am sichersten die Corona-Krise bewältigen kann, mitunter weit auseinander. Dass FDP und CDU/CSU in Form von Christian Lindner und Markus Söder jedoch einmal so hart aneinandergeraten, damit hätte wohl vor der Pandemie niemand gerechnet.

Söder geht auf FDP los

Die einstigen Koalitionspartner sind zerstritten. Der FDP gehen die Einschränkungen der Bundesregierung zu weit, der Eingriff in die Grundrechte sei zu gewaltig. Eine Aussage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einer CSU-Vorstandsschalte brachte das Fass nun offenbar zum Überlaufen.

„Es gibt nicht nur die AfD, auch andere politische Kräfte, die tagtäglich versuchen, die gesamten Maßnahmen zu relativieren und die Bevölkerung nahezu aufrufen, nicht mitzumachen“, so Söder.

Hui! AfD und FDP mit gemeinsamer Corona-Agenda? Harte Worte des CSU-Politikers. Doch der legte sogar noch einmal nach. Die FDP solle sich „noch mal zu überlegen, ob der Kurs, den sie sich jetzt da gemeinsam mit der AfD auferlegt haben, ob der wirklich der richtige für das Land ist.“

FDP-Politiker wettert gegen Söder: „Politik für Dummies“

Aus Reihen der FDP regte sich erwartungsgemäß Protest. Söders Vergleich wollten die wenigsten Liberalen auf sich sitzen lassen. Auch sie bedienten sich dabei zum Teil drastischer Wortwahl. So schrieb Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP auf Twitter: „Politik für Dummies und Markus Söder: Rechtspopulisten hassen Grundrechte. FDP verteidigt Grundrechte.“

Politik für #Dummies und @Markus_Soeder: Rechtspopulisten hassen #Grundrechte. @fdp verteidigt Grundrechte. Rechte hassen unser Grundgesetz. @fdp verteidigt GG. Daher fordern wir bei Freiheitseingriffen Verhältnismäßigkeit. Wer das doof findet, ist wohl eher rechts als wir. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) October 19, 2020

Daher fordere man „Verhältnismäßigkeit“ bei Freiheitseingriffen. Auch FDP-Chef Lindner bezog auf Twitter Stellung zum Söder-Angriff, wenn auch nicht mit ganz so drastischen Worten wie sein Parteikollege Buschmann.

Was hat die Corona-Politik mit @Markus_Soeder gemacht, dass er die @fdp in die Nähe der #AfD rückt, weil wir an der Beteiligung der Parlamente bei Eingriffen in Grundrechte festhalten und die Wirksamkeit von Maßnahmen begründet sehen wollen? CL — Christian Lindner (@c_lindner) October 19, 2020

Corona hinterlässt tiefen Graben

Linder schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Was hat die Corona-Politik mit Markus Söder gemacht, dass er die FDP in die Nähe der AfD rückt, weil wir an der Beteiligung der Parlamente bei Eingriffen in Grundrechte festhalten und die Wirksamkeit von Maßnahmen begründet sehen wollen?“

Dass sich FDP und CDU/CSU einmal so angehen – vor einigen Monaten wohl noch undenkbar. Die Corona-Pandemie wird aber offenbar einen tiefen Graben zwischen den beiden einst häufig im Gleichschritt auftretenden Parteien hinterlassen. (dav mit dpa)