Markus Söder spendiert Lehrern Corona-Bonus – sofort gibt es Mega-Empörung deswegen

Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder und seine Staatsregierung verteilen neue Corona-Prämien. Bestimmte Lehrkräfte kriegen 500 Euro als Coronavirus-Bonus.

Dieser neue Corona-Beschluss von Markus Söder (CSU) regt viele auf und sie halten ihn für ungerecht.

Markus Söder: Ist sein Corona-Bonus für Lehrer unfair?

Die bayerische Staatsregierung verkündete am Dienstag, dass Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte einen Corona-Bonus von 500 Euro als Zeichen der Wertschätzung erhalten. Das Geld geht an die rund 4000 Schulleiterinnen und Schulleiter an staatlichen Schulen, denn sie hätten sich als „Manager“ in der Krise bewährt und „gleichzeitig Bildungsqualität und Gesundheitsschutz in Einklang“ gebracht, so Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Ministerpräsident Markus Söder verteilt einen Corona-Bonus an Lehrer. Foto: imago images / Sven Simon

+++ Corona-Lockdown light: Neue RKI-Rekordzahlen ++ Das fordert Angela Merkel jetzt +++

Darüber hinaus geht der Bonus auch an 14.000 weitere Lehrkräfte, die sich besonders in der Digitalisierung oder bei anderen Corona-Aufgaben engagiert hätten. Die Auswahl der Bonusempfänger sollen die Schulleitungen vor Ort treffen. Insgesamt also 9 Millionen Euro Steuergeld als Prämie. Somit erhalten nicht alle 120.000 Lehrkräfte in Bayern das Geld, sondern nur ein kleiner Teil.

Leistung muss sich lohnen. Für Mitarbeiter im Gesundheitsdienst wird es in Bayern einen 500-Euro-Bonus geben. Auch Lehrer, die sich beim Digitalunterricht besonders engagieren, erhalten eine Prämie. Corona ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 21, 2020

+++ Angela Merkel zu Corona-Krise: „System am Ende“ – wie kommt die Kanzlerin auf neue Horror-Rechnung? +++

Söder verteilt Lehrer-Prämie in Corona-Krise: Viele sind empört

Im Netz gibt es dennoch eine große Empörung über die Lehrer-Prämie von Söder. Einige Wut-Kommentare auf Twitter und Facebook: