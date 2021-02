Markus Söder schon Bundeskanzler? Radiosender sorgt für Verwirrung

Nanu, da werden sich einige Hörer aber gewundert haben: Markus Söder ist bereits Bundeskanzler und Corona nur noch Geschichte?

Genau das vermeldete Ende vergangener Woche ein Radiosender in Berlin. Danach liefen bei dem Sender die Telefone heiß, denn der eigentlich lustig geplante Beitrag wurde nicht von allen Hörern so aufgenommen.

Markus Söder schon Bundeskanzler?

Der Radiosender hatte mit einem Aktionstag eine Zeitreise ins nächste Jahr gewagt: Wetter, Nachrichten, Verkehr und andere Inhalte bezogen sich am Donnerstag laut dem Sender auf eine fiktive Zukunft, in der die Corona-Pandemie zu Ende ist. Und in der Markus Söder bereits Bundeskanzler ist.

Dass man mit so einem Radio-Streich auch kräftig danebengreifen kann, zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit. 1938 veröffentlichte der Radiosender CBS in den USA das Hörspiel „Krieg der Welten“ nach dem Schriftsteller H. G. Wells. Der Beitrag ist dabei so realitätsgetreu, dass es auf den Straßen der amerikanischen Kleinstadt Concrete zu Panik auf den Straßen kommt.

--------------------

Das ist Markus Söder:

geboren am 5. Januar 1967 in Nürnberg

seit März 2018 Ministerpräsident von Bayern

seit Januar 2019 CSU-Parteivorsitzender

hat schon zu Beginn der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen in Bayern verhängt

--------------------

Panische Menschen blieben zum Glück aus. Ein Markus Söder als Bundeskanzler verbreitet zugegeben wohl etwas wenigster Schrecken als es eine Alieninvasion.

Beitrag sorgt für mächtig Verwirrung

Dennoch waren einige Hörer verwirrt. „Aufgrund vieler Anfragen möchten wir darauf hinweisen, dass Corona leider noch nicht vorbei ist“, hieß es auf der Homepage des Senders.

Neben Markus Söder als Bundeskanzler wurde in dem Beitrag zudem verkündet, Elon Musk plante einen Weltraumbahnhof in Brandenburg und Franziska Giffey (SPD) sei Berliner Bürgermeisterin.

+++ Urlaub an der Nordsee: Söder-Gerücht macht die Runde – das ist wirklich dran +++

Daraufhin gab es gleich mehrere Anrufe bei Behörden und dem Sender, wie der zuständige Geschäftsführer Armin Braun der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dabei war der Beitrag eigentlich aus einem wirklich süßen Grund erstellt worden.

Eine Achtjährige hatte sich für den Tag gewünscht, das Corona vorbei sei – also sind die Moderatoren für Nachrichten und Co. kurzerhand ein paar Monate in die Zukunft gesprungen. „Wir haben damit gerechnet, dass es nicht bei allen gut ankommt“, sagte Braun über die Aktion. Damit soll er recht behalten.

--------------------

Mehr zu Markus Söder:

Markus Söder mit Spitze gegen Laschets Rede auf Parteitag: „Inszenierung“

Armin Laschet und Markus Söder: Klarheit bei Bundeskanzler-Kandidatur an DIESEM Datum?

Markus Söder überrascht mit DIESEM Bild – „Da geht einem das Herz auf“

--------------------

Heftige Diskussionen im Netz

Unter einem Instagram-Post des Senders wird der Wunschtag ebenfalls kontrovers diskutiert. Einige freuen sich, dass sie mal abschalten können:

„Ich feiere euch für diese Aktion“

„Sehr coole Aktion! Großartig! Die immer wiederkehrenden Corona-Horrornews und negativen Schlageilen ziehen einen ganz schön runter.“

Doch viele hätten wohl auch gegen einen normalen Radiotag nichts einzuwenden gehabt. Ihre Kritik:

„Für einen Tag so tun als wäre nichts und auf super happy machen. Ich glaube die Menschen deren Familienmitglieder gestorben sind finden das nicht so geil, wenn auf einmal so getan wird als wäre nichts.“

„Ich möchte zur vollen Stunde über aktuelle Nachrichten informiert werden und nicht so einen Schwachsinn hören“

Also auch hier noch einmal zur Sicherheit: Nein, Markus Söder hat nicht über Nacht Kanzlerin Angela Merkel abgelöst. In dieser Angelegenheit hätte dann wohl auch der neue CDU-Chef Armin Laschet gern ein Wörtchen mitgeredet. (dav, mit dpa)