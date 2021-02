Markus Söder empört mit DIESEM Angstmacher-Satz zu einem Kind (7)

CSU-Politiker Markus Söder, möglicher Kanzlerkandidat der Union, präsentierte sich am Dienstagabend in einem Format der „Bild“-Zeitung. Auf bild.de beantwortete er Kinder-Fragen zu Corona. Dabei fiel ein brisanter Satz, der ihm nun viel Kritik einbringt.

Manche fühlen sich bei der Aussage von Markus Söder sogar an die sogenannte „schwarze Pädagogik“ erinnert.

Markus Söder (CSU): Angstmacher-Satz zu einem Kind (7) bringt ihm Kritik ein

Zu einer Siebenjährigen aus München sagte Markus Söder in dem Live-Format der „Bild“: „Für dich ist jetzt die Einschränkung natürlich schlimm in der Schule, aber wir haben Zahlen gehabt, wo viele Menschen echt gestorben sind. Und zwar wirklich viele. Weißt du, wenn du ne Woche nicht in die Schule kannst, ist das schlimm. Aber jemand der stirbt, der kann nie wieder was machen.“

Einige deuten diesen Satz von Markus Söder als „schwarze Pädagogik“, einem Erziehungsstil, der auch auf Einschüchterung setzt.

Ganz wie in den "guten alten Zeiten" der Erziehung durch Entsetzen: Wenn du am Daumen lutscht, kommt ein Irrer mit einer Riesenschere und scheidet ihn dir ab.

Wenn du in die Luft guckst, fällst du ins Wasser und ertrinkst.

Wenn du in die Schule gehst, stirbt jemand.#ekelhaft pic.twitter.com/ur6OFVmPMN — Esvar Einmal Vizekanzlerin (@OurfutureRKids) February 23, 2021

„Wie in den 'guten alten Zeiten' der Erziehung durch Entsetzen“, postet ein Kritiker auf Twitter und teilt dazu ein Struwwelpeter-Bild. Einem ungehorsamen Kind wird hier der Daumen abgeschnitten.

5 Fakten über Markus Söder:

Vor seiner politischen Karriere arbeitete Söder als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.

In einem Bild-Interview sagte er: Alkohol „schmeckt mir einfach nicht".

Er hat vier Kinder. Seine erste Tochter stammt aus einer früheren, unehelichen Partnerschaft.

In seiner Jugend spielte er Tennis.

Söder verkleidet sich gerne zu Fasching, einmal sogar als Marilyn Monroe.

Grünen-Bundestagsabgeordneter über Söder-Aussage: „Übel und vielsagend“

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek reagierte auf die Söder-Aussage. Er findet sie „übel und vielsagend“. Ein anderer Twitter-Nutzer erinnerte daran, dass gleichzeitig die Fabriken während des Lockdowns auf sind: „Die Bänder in der Industrie rollen, aber offene Schulen führen zu Toten? Mir ist schlecht.“

Andere weisen im Netz darauf hin, dass es nicht darum gehe, dass die Schulen für eine Woche zu sind, sondern dass das Home-Schooling schon über Monate geht. Somit sei die Aussage auch einfach sachlich falsch.

Doch es gibt auch Stimmen, die Markus Söder verteidigen. Man könne ein siebenjähriges Kind durchaus damit konfrontieren, dass dieses Virus tödlich ist – somit sei der Satz nicht unsensibel gewesen, meinen sie.